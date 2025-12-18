L'IRTA-CReSA afirma que la policia ha recollit documentació sobre les investigacions que es fan al centre
L'entitat recorda que aquesta és una de les línies d'investigació sobre l'origen del brot de pesta porcina africana
L'IRTA-CReSA ha afirmat que els Mossos i la Guàrdia Civil, que escorcollen les instal·lacions de l'entitat a Cerdanyola des de les nou del matí, han recollit documentació relacionada amb les investigacions que es fan al centre. L'entitat explica que ha estat "objecte d'una actuació policial de verificació i registre" i recorda que davant la declaració del brot de pesta porcina africana s'han establert "diverses línies d'investigació complementàries", totes "orientades a esclarir l'origen del virus amb rigor i transparència". Una d'aquestes línies és la que ha motivat l'escorcoll d'avui, amb la qual l'IRTA-CReSA ha col·laborat "des de l'inici de les diligències" per "aportar tota la informació" i "facilitar" la feina a les autoritats. L'escorcoll de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil l'ha motivat el jutjat d'instrucció número 2 de Cerdanyola del Vallès en el marc d'unes diligències prèvies declarades secretes. Els dos cossos han indicat que l'entrada a les instal·lacions s'ha fet "seguint els protocols i mesures de seguretat que requereixen aquest tipus de centres d'investigació".
Al llarg de tot el dia hi ha hagut presència policial entorn del laboratori del campus de Bellaterra en una situació de calma. L'escorcoll s'ha allargat diverses hores perquè els agents dels cossos policials havien de fer una feina minuciosa i tècnica. Segons ha pogut saber l'ACN, els investigadors també s'han endut algunes mostres.
Aquest migdia, la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha demanat "màxima prudència" i ha recordat que "no hi ha cap dada o informació que permeti ni negar ni validar" la responsabilitat del Centre de Recerca en Sanitat Animal en l'expansió del virus. "No podem ni confirmar ni desmentir una qüestió que s'està investigant", ha insistit.