La junta de govern del canal d'Urgell ajorna sense data oficial confirmada la votació del pla de modernització
La Comunitat de Regants dels Canals d'Urgell traslladarà al Govern el malestar per la insuficiència d'ajuts i demana millores urgents
La junta de govern de la Comunitat de Regants dels Canals d'Urgell ha pres la decisió d'ajornar, sense una data definida, la votació crucial del seu pla de modernització. Aquesta votació estava prevista per al diumenge 21 de desembre. La mesura arriba després que els regants expressessin un ampli rebuig al projecte per la insuficiència dels ajuts proposats fins ara.
Amadeu Ros, president de la comunitat, ja havia anticipat aquesta possibilitat la setmana anterior a la decisió, i l'assemblea celebrada el divendres ha ratificat l'ajornament. La junta també ha acordat comunicar formalment al Govern el "malestar" generalitzat entre els agricultors. De les més de 70.000 hectàrees de regadiu, aproximadament 40.000 van manifestar la seva preferència per l'ajornament, mentre que unes 32.000 advocaven per mantenir la votació.
La junta de govern ha acordat desconvocar la votació que s'havia de celebrar diumenge en assemblea general. La decisió arriba després que les votacions a les diferents col·lectivitats hagin rebutjat la proposta. De les 20 col·lectivitats que hi ha, una va suspendre la votació i a la resta de les 19 que han votat el no s'ha imposat de manera clara a 18. Només la col·lectivitat de les Borges Blanques es va mostrar favorable al projecte per la mínima.
El president de la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell, Amadeu Ros, ha explicat després de la reunió que el 'no' a la modernització que han expressat els regants obliga el Departament d'Agricultura a "replantejar" els projecte i a millorar els ajuts per poder "desencallar" el canvi del sistema de reg. Així, ha expressat que el Govern ja està treballant en una nova proposta que més endavant s'haurà de presentar als agricultors en una assemblea informativa, tot i que encara no hi ha data per fer-ho.
Ros també ha justificat l'ajornament al fet que a les diferents votacions de les col·lectivitats la participació total s'ha situat al voltant del 40%. "Amb el 40% [de participació] un projecte de modernització moralment tampoc pot tirar endavant", ha indicat.
La junta de govern ha aprovat l'ajornament de la votació, tot i que hi havia un sector minoritari que defensava que tirés endavant per "plasmar en un acte final" el rebuig a la proposta plantejada. Ho ha explicat el president de la col·lectivitat 13 del canal d'Urgell, Jaume Perera, que defensa que la suspensió deixa el procés "d'una forma inacabada i li resta legitimitat".
Perera ha remarcat que els regants s'han mostrat contraris al projecte plantejat, però no a la modernització, que assegura que cal tirar endavant amb "garanties legals". Entre les principals crítiques al projecte per part dels regants contraris hi ha la poca concreció pel que fa a la concentració parcel·laria i a la falta d'ajudes per al moblament de les finques als agricultors no professionals, que representen el 70% del total.