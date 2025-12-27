AVICULTURA
No troben més casos de grip aviària en explotacions properes al focus
S’han analitzat les situades en un radi de 3 quilòmetres i aquest cap de setmana s’amplia fins als 10. Comencen a sacrificar les aus de l’explotació afectada
Les explotacions avícoles i d’autoconsum situades dins del radi de 3 quilòmetres al voltant del focus de grip aviària detectat aquesta setmana en una explotació de Bellpuig es troben lliures de la malaltia, segons va informar ahir el departament d’Agricultura de la Generalitat en el marc d’una reunió amb representants del sector i els alcaldes de la zona afectada. Això, afirma el Govern, confirma la “bona evolució” de la contenció del focus, que afecta una explotació amb unes 230.000 gallines ponedores que ja s’han començat a sacrificar per evitar qualsevol reg de propagació. Després de l’anàlisi de les granges més properes, aquest mateix cap de setmana els veterinaris del departament d’Agricultura començaran a fer proves a les situades en un radi d’entre 3 i 10 quilòmetres per descartar la presència d’animals infectats.
El Govern manté activada des de dimecres l’alerta sanitària després de detectar el cas positiu a l’Urgell. Això implica restriccions en un radi de 10 quilòmetres, on les aus de les explotacions queden immobilitzades. Val a destacar que en el radi d’un quilòmetre al voltant de la granja afectada no hi ha cap altra explotació i que dins d’aquest radi no s’han produït moviments d’animals. Així les coses, en cas de no detectar cap cas de contagi més en 30 dies es podrien aixecar les restriccions, segons va indicar dimecres el conseller Òscar Ordeig. L’Executiu català assenyala que des del passat dia 24 treballa “activament” per a la contenció del focus, aplicant tots els protocols sanitaris establerts i en estreta coordinació amb el sector. En aquest sentit, remarca la professionalitat del sector avícola català, al qual veu “altament preparat i conscient de la importància de la bioseguretat, fet clau per prevenir la propagació del virus”. És per això que Agricultura recorda la importància de mantenir i reforçar les mesures de bioseguretat en totes les explotacions avícoles, entre les quals limitar l’accés de persones alienes a les granges; extremar les mesures d’higiene i evitar el contacte de les aus amb animals salvatges.
Per la seua part, el president d’Asaja Catalunya, Pere Roqué, va valorar positivament que les granges situades al voltant de l’explotació afectada estiguin lliures de grip aviària i va demanar una indemnització per al ramader afectat. A més, va reclamar al Govern un pla d’actuació directe sobre la fauna salvatge i cinegètica davant la sospita que l’origen del focus sigui un ocell silvestre.
Aixequen les restriccions per la dermatosi a l’Alt Empordà
El departament d’Agricultura va aixecar ahir les restriccions imposades a l’Alt Empordà pels focus de dermatosi nodular contagiosa detectats fa dos mesos i mig en granges de boví de la zona. El primer contagi es va localitzar el 3 d’octubre en una explotació de Castelló d’Empúries i en pocs dies se’n van detectar fins a setze a la comarca. Les restriccions encara es mantindran fins al 8 de gener en el radi d’exclusió imposat per un altre focus declarat a Cassà de la Selva, al Gironès. Des del 22 d’octubre no s’han notificat més casos d’aquesta malaltia a Catalunya, on es va iniciar una campanya de vacunació massiva per evitar l’aparició de nous brots. Les restriccions imposades van bloquejar una trentena de certificats sanitaris d’exportació cap a una vintena de països.