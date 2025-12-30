AGRICULTURA
Fins a 76 mediadors en la campanya de la fruita
La Generalitat obre la convocatòria per contractar-los l’any que ve en setze municipis i cinc consells del pla de Lleida amb ajuts que sumen més d’1,5 milions d’euros
La campanya de recollida de fruita del proper any a les comarques del pla Lleida comptarà amb fins a 76 mediadors contractats a través d’ajuts del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Aquest organisme de la Generalitat va obrir ahir la convocatòria per sol·licitar subvencions per a aquest personal, que desenvolupa la seua tasca en municipis que multipliquen la seua població a l’estiu amb l’arribada de temporers. Els mediadors col·laboren en qüestions com buscar allotjaments per a treballadors i garantir la conviviencia.
La convocatòria per a l’any que ve permet la contractació de fins a sis mediadors més que a la campanya del 2025, quan el màxim va ser de 70, i el SOC atorgarà fins un màxim d’1,5 milions d’euros en subvencions amb aquesta finalitat als ajuntaments i consells comarcals. Podran acollir-se a aquests ajuts un total de 16 municipis del pla de Lleida, així com els ens comarcals del Segrià, les Garrigues, el Pla d’Urgell, l’Urgell i la Noguera (vegeu les claus).
La convocatòria perquè els municipis sol·licitin aquestes subvencions arriba gairebé mig any abans de l’inici de la pròxima campanya.
És la segona vegada que s’obre amb tanta antelació, i es fa així per evitar retards en la concessió d’ajuts que van llastar les contractacions en temporades anteriors, una situació que va provocar queixes entre els municipis afectats.
Fins al 9 de febrer
D’altra banda, els termini perquè ajuntaments i consells demanin les subvencions per contractar mediadors començarà el dia 12 de gener i conclourà el 9 de febrer, segons estableix el text de la convocatòria, publicat ahir. Els ajuts inclouen també cursos de formació per a les persones que exerciran com a mediadores.