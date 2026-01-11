SECTORS
L’onada de fred dispara un 25% els costos de calefacció de les granges
El sector avícola és un gran consumidor d’energia pel benestar dels animals
L’onada de fred que ha viscut Lleida ha deixat estampes blanques amb carrers nevats en cotes baixes a començaments de setmana, però també diferents sectors que feien comptes de quant els repercutirà en els seus negocis. És el cas del sector avícola, molt sol·licitador de calefacció pel benestar de les aus. El temporal de fred i neu ha incrementat de l’ordre d’un 25% la demanda de calefacció a les granges lleidatanes, segons expliquen fonts del sector, sigui tant alimentada per gas com per biomassa. Per reduir aquest tipus de costos els ramaders aposten per millores a les instal·lacions per tenir un control climàtic més ajustat, però malgrat això continua sent una part significativa dels costos.
El consum de calefacció, malgrat que és especialment significatiu a l’hivern, s’allarga molts mesos de l’any. Per exemple, arrancar un ramat de pollastres per a engreixament requereix instal·lacions que estiguin a entre 33 i 33,5 graus centígrads per al confort de les aus. En el cas de les guatlles la temperatura és fins i tot superior, d’entorn de 37 graus. A la primavera i especialment a l’estiu, el consum elèctric és el que s’incrementa per alimentar la refrigeració en les explotacions. En aquest cas, el cost es pot veure esmorteït amb la instal·lació de plaques solars, van explicar les fonts, amb exemples de reduccions de fins a un 50 per cent.
Cultius
Les baixes temperatures, tanmateix, han estat especialment beneficioses, en general, per als cultius del pla de Lleida. D’una banda, les gelades permeten que els arbres fruiters acumulin hores de fred, claus per al desenvolupament de les produccions en els mesos vinents. Pomeres, pereres o presseguers necessiten molt més fred igual com els ametllers, per posar alguns exemples, perquè l’arbre descansi i produeixi amb força a la primavera. Però, a més, les glaçades impedeixen la proliferació de diferents plagues, reduint problemes de sanitat vegetal.
La bioseguretat, clau per controlar la grip aviària
L’aparició d’un segon cas de grip aviària a Lleida manté disparades les alarmes entre el sector avícola, que insisteix que la clau són les mesures de bioseguretat, per evitar que el virus entri a la granja. Qualsevol distracció d’un calçat mal desinfectat, que per exemple hagués trepitjat excrements d’una au salvatge malalta, en pot ser la via d’entrada. Les granges en deu quilòmetres al voltant dels dos casos detectats a Bellpuig i Castellnou de Seana es troben ara sota un ferri control. Només poden treure les aus de les explotacions després de controls amb analítiques. Però mentre es trobin en vigor durant un mes les mesures de control, no poden tornar a omplir les places que queden buides. Així, els efectes per a les granges poden ser molt diferents en funció del moment en què es trobi un engreixament de pollastres, per posar un exemple.