SANITAT
Agricultura abona els 1,5 milions pendents per la dermatosi nodular
El Govern va fer efectiu ahir el pagament d’1,5 milions d’euros que quedaven pendents de les indemnitzacions als ramaders afectats per la dermatosi nodular contagiosa (DNC), segons va informar el departament d’Agricultura, que dirigeix Òscar Ordeig. Les indemnitzacions corresponen als buidatges sanitaris obligatoris que van haver de portar-se a terme a les explotacions incloses dins dels radis de Cassà de la Selva i Castelló d’Empúries per contenir el focus de la malaltia i garantir la sanitat animal.
Amb aquest nou pagament, el Govern ja ha abonat la totalitat de les indemnitzacions pendents, corresponents a 4 de les 17 explotacions afectades, sumant un total de 6,3 milions si s’inclouen els 4,8 milions pagats a les altres 13 explotacions el desembre del 2025. Així ho va informar la conselleria coincidint amb la visita a diverses instal·lacions de l’Alt Urgell per part d’Òscar Ordeig.
Junts, contra Mercosur
D’altra banda, el portaveu d’Agricultura de Junts al Congrés, Isidre Gavín, va rebutjar ahir l’acord de lliure comerç entre la Unió Europea i el Mercosur, mentre que va demanar la compareixença al Congrés dels ministres d’Agricultura, Sanitat i Consum per donar explicacions en aquest sentit.