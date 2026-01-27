Unió de Pagesos valora positivament el sector de l'aviram l'any passat tot i la grip aviària
El sindicat alerta que l’augment de grans explotacions perjudica els petits grangers i demana suport per garantir relleu
Unió de Pagesos ha presentat un balanç favorable del sector avícola català corresponent a l'any 2025, malgrat els desafiaments que ha suposat la grip aviària. Segons Jordi Vilamajó, responsable nacional d'Aviram del sindicat, el preu, la producció i l'equilibri amb el producte han contribuït a aquests bons resultats. Actualment, els brots de grip aviària detectats a finals de l'any passat es troben sota control, i s'espera que les restriccions de moviment d'animals entre granges s'aixequin, permetent que el sector recuperi la normalitat l'11 de febrer. No obstant això, l'organització sindical ha expressat la seva preocupació per la reducció del nombre de granges en favor d'explotacions més grans, i ha instat l'Administració a implementar mesures de suport per assegurar el relleu generacional.
Vilamajó, ha assenyalat que les granges i el Departament d’Agricultura fan “les coses ben fetes” i estan “ben preparats” per fer font a la crisi derivada de la grip aviària. “El sistema de bioseguretat implementat a les nostres granges està assegurat i, en cas d’accident, la malaltia de seguida pot ser erradicada”, ha expressat.
Hi ha hagut un total de 15 casos de grip aviària arreu d’Espanya, amb quasi 3 milions d’animals sacrificats. A Catalunya es va detectar influença aviària a dues granges, a l’Urgell i el Pla d’Urgell. En aquest sentit, el responsable d’Aviram d’UP ha explicat que els casos de grip aviària a Catalunya no han influït en el preu de l'ou, que s’ha encarit un 27%, sinó que l’increment es deu "al context europeu i, fins i tot, mundial". El preu del pollastre viu també ha augmentat, un 1% en el cas del groc i d'un 3% en el blanc, respecte als preus del 2024.
La grip aviària no és l’únic motiu de l’augment de preus: la forta demanda de producte agrícola, la falta d’oferta i els canvis en els hàbits de consum, ara més saludables, també hi han contribuït. Vilamajó ha subratllat que “fins al moment, l’alimentació havia estat massa barata” i que ara “es comença a pagar un preu més just”.
ECOGAN: una nova trava burocràtica
Per altra banda, UP ha denunciat l’excés de burocràcia i la pressió sobre els pagesos i ramaders amb la suma d’una nova obligació: l’aplicació de l’ECOGAN, que, en marc d’una directiva europea que limita les emissions d’amoníac, els grangers han de comunicar dades d’instal·lacions, gestió de fems, consum d’energia i pinso per fixar un llindar d’emissions que s’ha de reduir anualment. El sector ha denunciat l’excés de pressió administrativa i ha alertat que l’augment de costos acabarà repercutint en el preu final per al consumidor.
Previsions de cara a 2026
Unió de Pagesos basa les seves prediccions en el desenllaç dels tractats del govern i assenyala que “tota la paperassa encareix els processos de producció”. Per la seva banda, el responsable sindical d’UP, Josep Maria Pijuan, ha reivindicat que l’acord de MERCOSUR, amb el que “entrar productes al mercat amb condicions diferents” és “una estafa pel sector i per la societat”.