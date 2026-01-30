Ramon Gatnau, productor porcí: "Si la PPA arribés a les granges, representaria l'estocada final"
El lleidatà explica l'angoixa amb què viuen els ramaders
La crisi de la pesta porcina està impactant les 2.759 granges de porcí de la província de Lleida i Ramon Gatnau, de Vilanova de l’Aguda, ho explica en una sola frase: “Quan vam saber del primer cas de pesta porcina en els senglars de Collserola, ho vam viure amb molta angoixa, perquè sabem que tot allò pel qual hem treballat durant tant de temps se’n pot anar en orris en un moment.”
Aquest jove ramader de 38 anys explica que el seu pare va viure l’anterior crisi de la pesta porcina africana i, al sentir la notícia, es “va remuntar a trenta anys enrere, quan la pesta sí que va arribar a la nostra granja”. En aquests moments la situació és molt diferent, afirma, per les mesures de bioseguretat implementades pel sector, i ara està molt més preparat. Amb tot, alerta que “si el virus arriba a les granges seria l’estocada final” per al sector.
En el seu cas, es tracta d’una granja integrada i “no perdem els diners que estan perdent els amos dels animals, la integradora”. Encara que de moment no es parla de reducció dels preus que estan pagant les empreses als grangers, considera que en un moment o un altre acabarà repercutint.