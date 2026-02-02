Agroseguro abona més de 60 milions d'euros als pagesos de Lleida pels sinistres del 2025
Són tres quarts del total indemnitzat a Catalunya. En total, a la demarcació de Lleida les pedregades van arribar a tenir un impacte de 20 milions d'euros en un sol dia
Agroseguro ha indemnitzat als agricultors i ramaders de Lleida amb 60,6 milions d'euros en total per la superfície sinistrada a la demarcació el 2025, segons ha comunicat aquest dilluns l'entitat en una nota de premsa. És la província més afectada de tot Catalunya, en la qual s'hi ha abonat 80,3 milions d'euros (7,9M a Barcelona, 6M a Girona i 5,6M a Tarragona).
Segons l'entitat, s'ha declarat un total de 70.000 parcel·les sinistrades al país, i del total de 80,3 milions d'euros, més de la meitat (48,6M) correspon als danys de les pedregades entre l'abril i el juliol, que van afectar especialment els camps de fruita lleidatans, fins al punt que va arribar a tenir un impacte de 20M de pèrdues en un sol dia.
De les indemnitzacions, 40 milions d'euros són de cultius fruiters, 10,1 milions de cultius de cereals i horts i 27,5 milions de ramats. Les indemnitzacions a Catalunya s’emmarquen en els 804 milions d’euros de sinistralitat que ha abonat Agroseguro a tot Espanya, "el segon import més elevat i només superat per la xifra de 2023" fruit de la sequera registrada aquell any, explica l’entitat.