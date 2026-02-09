L’informe del Ministeri descarta que el brot de pesta porcina s’originés a l’Irta-CReSA
Les conclusions coincideixen amb l’anàlisi realitzada pel Govern
L’informe inicial elaborat pel comitè científic designat pel govern espanyol per aclarir l’origen del brot de pesta porcina africana (PPA) detectat a Catalunya a finals de novembre conclou que encara és "prematur" pronunciar-se sobre com va aparèixer el virus, però descarta que fos a l’Irta-CReSA.
Al document, estableix que els resultats obtinguts mitjançant estratègies analítiques complementàries i per organismes independents "no van mostrar coincidència genètica" entre l’aïllat espanyol i els virus utilitzats en activitats experimentals en aquest laboratori, ni a nivell de marcadors parcials ni a escala de genoma complet.
Aquestes conclusions coincideixen amb la posició de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB), que el passat 30 de desembre va publicar els resultats del seu propi informe, encarregat pel Govern, on també descartava que la seua seqüenciació genòmica coincideixi amb les mostres amb què treballa l’Irta-CReSA.