SANITAT
Aixecades les restriccions per grip aviària en granges al no haver-hi més casos
A l’Urgell i el Pla d’Urgell, al no registrar-se cap altre brot trenta dies després de l’últim
Les restriccions pels brots de grip aviària a l’Urgell i el Pla d’Urgell han quedat aixecades avui al no haver-se registrat cap cas més 30 dies després de l’últim. Així ho va confirmar ahir la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, en roda de premsa, i ho va considerar com “una bona notícia per al sector primari”.
El primer brot va ser detectat a finals de desembre en una granja de Bellpuig, en la qual es van haver de sacrificar 230.000 gallines ponedores distribuïdes en dos naus. El 9 de gener es va declarar un altre brot a Castellnou de Seana, a 3 quilòmetres de l’altra explotació, on van ser sacrificats 9.000 animals. El departament d’Agricultura va establir una immobilització de totes les granges avícoles en un radi de 10 quilòmetres al voltant del focus, modificat després del segon cas.
Trenta dies després de l’acabament de les operacions de neteja i desinfecció preliminars de les explotacions afectades, les restriccions queden sense efecte als municipis de Linyola, la Fuliola, Tornabous, Sant Martí de Riucorb, Arbeca, Miralcamp, Mollerussa, el Poal, Vila-sana, Ivars d’Urgell, Barbens, Anglesola, Castellnou de Seana, Golmés, Bellpuig, Preixana i Bellvís.
Després de les operacions de desinfecció finals, per verificar que no hi hagi circulació viral, les explotacions podran restablir la seua activitat amb normalitat. El Govern, tanmateix, va informar també que es manté la prohibició de criar ocells de corral a l’aire lliure i la seua presència en espais de concentracions d’aus (com ara fires o exhibicions).