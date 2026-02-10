La fàbrica d’heparina de Fraga dobla la producció abans d’obrir
El permís final del Govern d’Aragó eleva la previsió de set tones d’anticoagulant anuals a 12,6. La impulsa un consorci d’empreses
La fàbrica d’heparina de Fraga gairebé ha duplicat la seua previsió de producció abans de començar la construcció de la planta: l’autorització definitiva del Govern d’Aragó al consorci d’empreses Glicopepton Biotech, integrat per Costa Foods, Laboratorios Rovi i Càrniques Celrà, eleva de set a 12,6 tones anuals la capacitat de producció d’aquest anticoagulant d’ús humà a partir de residus de mucosa de porc.
L’autorització ambiental integrada emesa per l’Inaga (Institut Aragonès de Gestió Ambiental) assigna a la planta una “capacitat de tractament de subproductes d’origen animal”, concretament de mucosa de porcí, de 43.750 tones anuals, amb un màxim de 175 de diàries.
La capacitat de processament de la planta s’acosta als 26 milions de cadàvers, ja que cada porc aporta 1,7 quilos de matèria primera. Aquest volum equival pràcticament a la meitat dels que se sacrifiquen a tot l’Estat en un any.
A aquesta “capacitat de producció de 12,6 tones/any d’heparina crua”, pràcticament el doble de la prevista inicialment, se n’hi sumen 4.795 de greix sec i 8.615 més d’hidrolitzat proteic concentrat o peptones.
“Per a la producció d’heparina crua –afegeix la resolució– també s’utilitzarà com a matèria primera 200 tones/any d’heparina absorbida en resines d’intercanvi externes a la instal·lació”. Les resines d’intercanvi són polímers (cadenes de molècules) líquids que es fan servir per modular l’equilibri iònic o la càrrega d’electròlits, en aquest cas, de l’anticoagulant.
Una peptona és una proteïna baixa en greixos i sense sucres que es comercialitza com a sèrum i que s’utilitza per accelerar les recuperacions musculars, tant en tractaments mèdics com en planificacions esportives.
El greix sec, per la seua part, és un subproducte ric en matèria adiposa la utilitat principal de la qual és l’enriquiment de pinsos ramaders gràcies a la seua aportació energètica. Ambdós es destinaran a la producció de pinsos.
Quatre edificis, 25 llocs de treball i quatre anys per materialitzar-los
Glicopepton Biotech té previst construir la seua fàbrica d’heparina en una parcel·la de 24.927 m2 de la Plataforma Logística de Fraga, encara que els quatre edificis que ha projectat ocuparan únicament 10.132 m2. “El règim de funcionament de l’activitat és de 24 hores/dia de procés productiu repartit en tres torns de treball de vuit hores, durant 250 dies/any”, ressenya l’autorització definitiva del Govern d’Aragó, que també recull com aquelles 6.000 hores anuals de producció requereixen una plantilla de 25 treballadors. L’autorització ambiental integrada emesa per l’Inaga (Institut Aragonès de Gestió Ambiental) dona al consorci d’empreses quatre anys per posar en marxa l’activitat, encara que contempla la possibilitat de sol·licitar pròrrogues.