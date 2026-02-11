ACORDS
L’Eurocambra aprova les salvaguardes de Mercosur
Brussel·les podrà intervenir si aprecia danys als agricultors europeus. S’activarien en un termini de 21 dies
El ple del Parlament Europeu va donar ahir llum verda a les clàusules de salvaguarda agrícoles pactades com a condició per desbloquejar la firma de l’acord de lliure comerç amb els països de Mercosur, un pacte –paralitzat i portat davant de la Justícia europea per l’Eurocambra– que podrà entrar en vigor de manera provisional durant els propers mesos si així ho decideix la Comissió Europea després d’aconseguir la firma el gener passat.
Aquestes mesures estan destinades a protegir els agricultors europeus davant d’una entrada superior a la prevista de productes llatinoamericans i permetran intervenir a Brussel·les en cas de pujades d’importacions o caigudes de preus al mercat europeu de productes especialment sensibles –la carn de vedella, el pollastre, els ous, el sucre o els cítrics.
Les clàusules s’activarien en un termini de 21 dies si les importacions d’aquests productes superen el 5 per cent de la mitjana anual dels tres anys precedents o si els preus d’aquests mateixos productes europeus ho fan més del 5%. Això suposa un enduriment davant de la proposta original de la Comissió Europea –entre un 8 i un 10 per cent–, amb l’objectiu de poder satisfer les demandes d’Itàlia.
Brussel·les haurà de presentar almenys un informe cada sis mesos davant de l’Eurocambra sobre l’impacte de les importacions de productes sensibles i podrà suspendre temporalment els avantatges dels productes sud-americans si estima que s’està produint un dany als productors europeus.
“L’acord amb l’Índia pot ser bo per a l’oví lleidatà”
Asaja va carregar ahir contra la nova PAC, l’acord amb Mercosur i l’augment dels costos laborals, en una jornada celebrada a la seu de la Coell a Lleida. El director de la seua oficina a Brussel·les, José María Castilla, va denunciar que els paquets de més finançament per a la PAC són “insuficients” al “no tenir en compte la inflació”, encara que va valorar que l’acord comercial amb l’Índia, a diferència de Mercosur, sí que ha deixat fora els sectors sensibles, ha imposat contingents aranzelaris, i pot ser beneficiós per al sector oví de Lleida. El secretari d’Organització, Juan José Álvarez, va demanar menys ingerències del Govern central a nivell laboral, però va posar de relleu haver aconseguit el contracte de 120 dies per a les campanyes agrícoles, mentre que el president d’Asaja Catalunya, Pere Roqué, va afirmar que molts treballadors de la fruita de Lleida “repeteixen” perquè els salaris “són dels més alts”.