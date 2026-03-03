BALANÇ
La compravenda de finques rústiques repunta a Lleida un 21,2% el 2025
Representen el 35% de les 10.155 transmissions registrades l’any passat. L’herència continua sent la principal fórmula de transacció, gairebé la meitat del total
La compravenda de finques rústiques a la província de Lleida ha registrat un important repunt el 2025. Durant l’últim any es van formalitzar 3.544 operacions, la qual cosa suposa un increment del 21,2% respecte al 2024. Aquesta xifra és la més alta des del 2021, quan l’experiència del confinament per la covid-19 va implicar un boom de compradors buscaven espais més amplis, naturalesa i un canvi d’estil de vida, i la tercera més elevada de la sèrie històrica, darrere del 2007. Això confirma la recuperació i el dinamisme del mercat del sòl rústic a la demarcació i reflecteix un renovat interès per aquest tipus d’actius, especialment vinculats a l’activitat agrícola i ramadera, pilars fonamentals de l’economia de la província, però també a ser utilitzat com un espai d’esbarjo. Del total de transaccions fetes durant l’any passat, el 35% van correspondre a operacions de compravenda. Malgrat el creixement que ha tingut aquest tipus d’adquisició, el principal continua sent l’herència, que amb 4.786 operacions suposen gairebé la meitat de registrades el 2025. La resta s’emmarquen en altres fórmules jurídiques com les donacions o les permutes. En total, durant l’any passat a la província es van registrar 10.155 transmissions, un 10,7% més que el 2024.
Lleida és la tercera província a nivell estatal, només darrere de Navarra i Lugo, on més han crescut les compravendes de finques rústiques de manera interanual. Aquest creixement podria explicar-se per diversos factors, entre els quals l’estabilitat del valor del sòl agrari o l’atractiu de la inversió en valors tangibles.
“El tancament de 2025 confirma un mercat més actiu: la compravenda creix per sobre de les herències, la qual cosa indica que una part creixent de l’oferta que entra per relleu generacional s’està mobilitzant i troba comprador”, assenyala el fundador del portal de compravenda de finques Cocampo, Regino Coca, que afegeix que “la demanda també es diversifica: augmenta l’interès per finques orientades al gaudi i a un ús familiar, ben ubicades i amb habitatge o potencial de millora, i es manté una demanda sòlida per explotacions agràries i ramaderes”.