RAMADERIA
El Govern ha abatut uns 24.000 senglars a Catalunya
Illa destaca l’“actuació ràpida” de l’Executiu després de la reunió amb el sector. Unió de Pagesos critica la “falta de mesures”
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va explicar que arran de la crisi de la pesta porcina africana (PPA) s’han abatut uns 2.000 senglars a la zona d’alt risc i entre 1.500 i 2.000 en el radi de 6 a 20 quilòmetres. Així ho va dir en una entrevista a Ràdio 4, en la qual també va apuntar que, des de l’1 de gener, la xifra de senglars caçats fora dels 20 quilòmetres arriba a 20.600.
Ordeig va insistir que l’objectiu del Govern és blindar Collserola i la zona d’alt risc, de manera que va demanar la “col·laboració ciutadana”, i va remarcar que és important matar el “màxim” de senglars a la zona, ja que aquests animals “acabaran morint” igualment –atesa l’alta mortalitat de la PPA.
Així mateix, el conseller va reconèixer que en els últims anys no s’ha fet el treball necessari, però va destacar el ritme de caça “tres vegades superior” a Bèlgica –el país que “millor” va portar la PPA–, i va posar de relleu la despesa de 10 milions d’euros en tanques (i els 40 milions en PPA, dermatosi nodular contagiosa i grip aviària).
Per la seua part, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es va reunir ahir –juntament amb Ordeig i la consellera d’Interior, Núria Parlon– amb representants del sector porcí per abordar la crisi de la pesta porcina africana (PPA). “Hem actuat de forma ràpida, contundent i coordinada per contenir el brot, protegir el sector i garantir que els mercats internacionals es mantinguin oberts”, va afirmar el mandatari.
Unió de Pagesos va reclamar una “actuació ràpida” per contenir el focus i va criticar que no s’estiguin utilitzant “tots els recursos disponibles” i que no hi ha “dades clares” sobre el nombre real d’efectius que treballen a la zona o la densitat de senglars en l’àrea afectada. En relació amb l’impacte econòmic, UP va remarcar que el sector porcí ha perdut més de 613 milions d’euros a nivell estatal i va denunciar la “falta de mesures” del Govern, que va anunciar una línia d’ajuts de 10 milions d’euros que “tres mesos després encara no s’ha articulat”.