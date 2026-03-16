Les comunitats de regants celebren la nova mesura que els permetrà fins a 20% d'estalvis en costos energètics
L'ACATCOR fa anys que reclama l'adaptació del sistema de tarifes energètiques en funció de les estacions de regadiu
S'ha aprovat de manera definitiva el nou reglament general de subministrament i comercialització elèctrica. La mesura permetrà a les comunitats contractar una potència elèctrica elevada durant mesos de més activitat de reg i reduir-la quan el consum energètic és inferior, fora de temporada.
Aquesta aprovació l'ha celebrada l'Associació Catalana de Comunitats de Regants (ACATCOR) que fins ara havien de mantenir la mateixa potència contractada durant tot l'any. Amb la nova mesura es calcula estalvis superiors al 20% en costos energètics de les comunitats.
L'ACATCOR reclama aquesta mesura des de fa anys i més després que el 2008 els costos energètics de regadiu incrementessin de manera significativa per la desaparició de les tarifes específiques.