RAMADERIA
UP exigeix més mitjans en la lluita contra la pesta porcina
Davant la por que s’estengui a altres zones. “Si els senglars s’han escapat una vegada del perímetre, poden tornar a fer-ho”
Unió de Pagesos (UP) exigeix a la Generalitat de Catalunya que posi més mitjans per lluitar contra la pesta porcina africana (PPA) davant del risc de l’extensió del virus, que podria suposar la ruïna dels ramaders i del sector en general de tot l’Estat, però amb epicentre en les de més cabanya, com són els casos de les províncies de Lleida i Osca.
El responsable del porcí d’UP, Rossend Saltiveri, va criticar com està actuant la Generalitat, que considera en bona mesura “allunyada de la realitat perquè si els senglars s’han escapat del primer perímetre que va establir per contenir l’expansió del virus, poden tornar a fer-ho.
En aquesta línia, va coincidir amb el Col·legi de Veterinaris de Lleida, que demana el buidatge de senglars de la zona d’alt risc.
Sobre les 59 explotacions que es troben en el radi de 20 quilòmetres de control, va alertar de la difícil situació que travessen.
Els animals sacrificats de les primeres granges per poder esponjar la zona d’animals, “encara no han cobrat ni un euro”, va explicar, al cap de més de 120 dies de la detecció el primer cas de PPA.
A la resta de les granges, va dir, malgrat que s’afirma que poden treure els animals a escorxador, la seua situació és molt difícil, primer per trobar un escorxador que els accepti, i segon pel preu.
Saltiveri afirma que en el cas de trobar una sala de sacrifici, aquests animals es paguen a meitat de preu, quan les cotitzacions generals ja són de ruïna i se situen molt per sota dels costos de producció.
Reforç de l’operatiu
El Govern va anunciar dimarts un reforç de l’operatiu contra la pesta porcina africana per accelerar la fase d’erradicació del brot a l’àrea metropolitana de Barcelona, la qual cosa suposa una inversió de 5 milions d’euros. El dispositiu sumarà 15 nous agents rurals especialitzats en captures, 17 efectius més vinculats a la unitat de drons i 132 membres d’ADF.