BASES
BASES DE PARTICIPACIÓ DELS CONCURSOS FOTOGRÀFICS CERCLE
La participació en qualsevol dels concursos fotogràfics organitzats pel Cercle, suposa l’acceptació íntegra, sense reserves, de les presents bases legals.
Entitat organitzadora
La societat organitzadora del concurs és DIARI SEGRE, S.L.U., amb domicili social a C/ DEL RIU, 6 – 25007 LLEIDAi CIF B25275926, d'ara endavant "l’Organització".
Objecte
Els concursos té com a objectiu fomentar la participació dels lectors través de l’enviament de fotografies d’acord amb la temàtica proposada en cada convocatòria, així com reconèixer la seva creativitat amb premis o reconeixement públic.
Els detalls específics de cada convocatòria (tema, terminis, premi, etc.) s’establiran a la fitxa publicada a cada concurs.
Condicions de participació
Podrà participar al sorteig qualsevol persona física, major d’edat i resident a territori espanyol. En cas de menor d’edat es necessita el consentiment d’un tutor legal.
Requisits de participació
Els detalls concrets dels requisits de participació es detallen a la fitxa de cada concurs fotogràfic.
Només s’admetran participacions completes, correctes i verificables. Es consideraran nul·les aquelles que siguin incompletes, errònies, fraudulentes o que vulnerin els drets de tercers.
No es permetran continguts ofensius, discriminatoris, il·lícits o inadequats.
L’Organització es reserva el dret de desqualificar qualsevol participant que infringeixi aquestes normes.
Queden exclosos els treballadors de l’organitzador, col·laboradors directes i els seus familiars fins al tercer grau.
Mecànica i selecció dels guanyadors
Les fotografies rebudes seran evaluades per un jurat designat per l’Organització, o bé es sotmetran a votació popular, segons s’indiqui en cada convocatòria específica.
El/la guanyador/a i, si escau, els finalistes, seran anunciats públicament a través dels canals oficials de SEGRE: el web segre.com/XXX, el perfil d’Instagram @segrediari, altres xarxes socials i/o els suplements, en funció del format del concurs.
L’Organització es reserva el dret a declarar el premi desert si considera que cap de les propostes presentades compleix els requisits establerts o no assoleix un nivell mínim de qualitat.
Termini
El període de participació i la data de publicació dels guanyadors s’especificaran en la fitxa corresponent.
Premi i condicions
El tipus de premi (entrades dobles, descomptes, etc.), la quantitat i les condicions (data i lloc de l’esdeveniment, valor, etc.) s’indicaran a la fitxa del concurs.
Els premis no es poden bescanviar per diners ni modificar per altres equivalents.
En cas que no es pugui contactar amb el guanyador/a en un termini de 30 dies, es passarà al següent suplent. Si cap d’ells respon, el premi es declararà desert.
PROTECCIÓ DE DADES
DIARI SEGRE, S.L.U. es compromet a tractar de forma absolutament confidencial totes les seves dades de caràcter personal segons el que s'estableix en el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).
El titular d'aquest consentiment autoritza a DIARI SEGRE, S.L.U. a tractar les seves dades personals, i atorga aquesta autorització de manera expressa, precisa, inequívoca i informada. En compliment del que es disposa en els articles 13 i 14 del RGPD i en l'article 11 de la LOPDGDD s'informa de les següents dades:
Responsable: DIARI SEGRE, S.L.U.
Finalitat: Gestió del concurs i contacte amb guanyadors.
Conservació: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la supressió per part de l'interessat o durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals.
Destinataris: Empreses del Grup Segre. Les dades personals dels guanyadors es comunicaran a l’empresa organitzadora per tal de gestionar l'entrega del premi. Si escau, les dades dels participants també podran ser facilitades al patrocinador i/o organitzador amb finalitats comercials.
Legitimació: Interès legítim.
Drets: En qualsevol moment pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i de la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se al nostre domicili fiscal o mitjançant el correu electrònic, havent-se d'identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir.
L’informem que les seves dades seran incorporades en un tractament del qual és titular XX
El/la guanyador/a autoritzarà expressament la difusió del seu nom o través dels canals oficials de l’organitzador, en qualsevol format (web, xarxes socials, comunicacions comercials, etc.), sense contraprestació econòmica.
Més informació a la nostra política de privacitat.
Drets d’imatge i consentiment de tercers
Les persones participants són responsables exclusives d’haver obtingut el consentiment exprés, previ i informat de qualsevol persona identificable que aparegui a la fotografia, autoritzant-ne la participació en el concurs i la seva posterior publicació als canals de difusió del Segre (web, xarxes socials, publicacions impreses, etc.).
En cas que hi apareguin menors d’edat, caldrà comptar amb l’autorització expressa del seu representant legal.
El dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució espanyola i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
L’Organització no es fa responsable de cap vulneració de drets d’imatge o intimitat de tercers derivada de l’incompliment d’aquest requisit per part dels participants, i es reserva el dret de desqualificar qualsevol fotografia que generi dubtes sobre el compliment d’aquest punt.
Drets d’autor i cessió de drets
La persona participant declara i garanteix que és l’autora original de la fotografia presentada i que aquesta no infringeix drets d’autor, de propietat intel·lectual ni d’imatge de tercers.
Amb la seva participació, l’autor/a cedeix a l’Organització, de forma no exclusiva, gratuïta i per temps indefinit, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació de la imatge, amb la finalitat de promocionar, difondre i comunicar el concurs o activitats relacionades, a través de qualsevol mitjà o canal (incloent web, xarxes socials, mitjans impresos i digitals del Segre, etc.).
Aquesta cessió no implica cap renúncia als drets morals com a autor/a, i en tot cas es reconeixerà la seva autoria en les publicacions que en facin ús, sempre que el format ho permeti.
L’Organització es reserva el dret d’utilitzar les imatges participants, seleccionades o no com a guanyadores, en accions de comunicació relacionades amb el concurs, la promoció cultural o el foment de la participació ciutadana, sense contraprestació econòmica.
Contingut sensible o il·lícit
No s’acceptaran fotografies amb contingut que sigui, segons el criteri de l’Organitzador:
- Ofensiu, obscè, violent, discriminatori, difamatori o que inciti a l’odi.
- Vulneri la intimitat, l’honor o la imatge de les persones.
- Infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o altres drets de tercers.
- Contravingui la normativa vigent o faci apologia de conductes il·lícites.
L’Organitzador es reserva el dret d’eliminar qualsevol imatge que consideri inapropiada, sense necessitat de justificació ni avís previ.
Ubicacions privades o espais protegits
Les fotografies realitzades en espais privats (com ara domicilis, interiors de locals, finques o terrenys tancats) hauran de comptar amb l’autorització del propietari o responsable legal de l’espai.
En el cas d’espais públics que tinguin limitacions específiques de captació o difusió d’imatges (com ara museus, recintes històrics, zones naturals protegides o monuments), serà responsabilitat de la persona participant obtenir els permisos o autoritzacions necessàries.
L’Organitzador declina qualsevol responsabilitat derivada de l’incompliment d’aquesta obligació.
Responsabilitats
L’organitzador es reserva el dret de modificar o cancel·lar el sorteig si concorren causes que així ho justifiquin, sense que pugui derivar-se cap responsabilitat.
No es responsabilitza de problemes tècnics, errors en el funcionament de plataformes o problemes de connexió d’Internet, de la impossibilitat de contactar amb els guanyadors ni de qualsevol circumstància aliena que impedeixi gaudir del premi.
Llei aplicable
Aquestes bases es regeixen per la legislació espanyola vigent. Per a qualsevol qüestió o conflicte, les parts se sotmetran als jutjats i tribunals competents del domicili de l’organitzador.
Acceptació de les bases
La participació en el sorteig implica l’acceptació íntegra de les presents bases. Qualsevol qüestió no prevista en aquestes serà resolta per l’organitzador.
Per a més informació, contacteu a marketing@segre.com.