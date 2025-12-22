PARTICIPA I GUANYA
Guanyadors concurs 'LO MEU NADAL'
Joan Romero i Sebastian Serediuc guanyen un lot de productes de proximitat de Bo d'Ilersis
Guanyadors: Joan Lluís Romero Espinar i Sebastian Serediuc
Explicació de cada fotografia:
El Joan Romero ens presenta la seua fotografia de Nadal titulada «A casa nostra el Nadal s’omple de llums i de colors», on mostra la decoració nadalenca de casa seua, plena de llum, color i calidesa, que transmet perfectament l’esperit del Nadal i la il·lusió d’aquestes dates tan especials.
D’altra banda, el Sebastian Serediuc ens envia la seua fotografia «Arbre de Nadal a casa», on podem veure un espectacular arbre de Nadal decorat amb cura, ple de llums i ornaments que creen una atmosfera acollidora i màgica. La imatge reflecteix la il·lusió, la tradició i l’encant del Nadal viscut a l’interior de la llar.
Premis: Els premis consisteixen en dos lots de productes de proximitat per gaudir del Nadal, elaborats per BO d'Ilersis i valorats en 150 € cadascun.
