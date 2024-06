Participa al concurs 'La meua atracció' i guanya entrades per a PortAventura

detail.info.publicated Àngels Escolà detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un any més, amb l'arribada de l'estiu i la fi de l'escola, posem en marxa un concurs per als petits lectors. El títol d'aquest és 'La meua atracció' i per participar-hi demanem als nens i nenes que ens enviïn un dibuix de la seva atracció preferida de PortAventura. Us hi animeu?