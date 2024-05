Un xaval de quaranta anys

Després de les seues tres etapes amb la samarreta del Lleida, una amb la de la Unió Esportiva i dos amb la del Lleida Esportiu, Óscar Rubio Fauria pot presumir de ser el primer futbolista que ha estat capaç de ser titular al club del Camp d’Esports després d’haver complert els 40 anys. Per als puristes cal aclarir que en la temporada 1943-1944 l’entrenador de la llavors Lérida Futbol, Pepe Luis Zabala, va haver de jugar un partit com a jugador, davant de les penúries econòmiques de l’entitat, davant de l’Atlètic Balears (derrota per 2-0) en l’acabada de crear Tercera Divisió amb 44 anys complerts.

Davant de l’Almeria va aconseguir el seu primer gol amb la samarreta blava.SEGRE

Òscar Rubio, en aquestes tres etapes, acumula 334 partits jugats amb la samarreta blava i un total de 19.095 minuts jugats, encara que no supera el seu pare, l’icònic Miguel, a la UE Lleida, ni a Pau Torres, amb més de 200, ni a Pau Bosch, en l’Esportiu. Rubio va arribar al Camp d’Esports procedent del futbol base en la 2004-2005, debutant, amb 20 anys, a Segona amb Miguel Rubio a la banqueta.

El seu pare el va fer debutar amb el Lleida a Segona a la temporada 2004-2005.SEGRE

Va aguantar al club fins la 2006-2007 amb un descens a Segunda B. Va tornar la 2015-2016 amb Imanol Idiakez, la campanya en què el Lleida es va quedar a les portes de l’ascens a Segunda després d’una agònica tanda de penals davant del Sevilla en la qual va fallar (el seu xut va acabar al travesser) el llançament definitiu. En la 2016-2017 va seguir en el club amb Gustavo Siviero. Va tornar en la 2022-2023 i encara segueix, amb un altre play-off perdut davant del Yeclano.

Gol de Rubio en la seua etapa amb la samarreta del Sabadell.SEGRE

Jugador de llarg recorregut, també ha vestit les samarretes del Nàstic de Tarragona (2007-2008), Elx (2008-2010), Dinamo de Bucarest (2010- 2011) amb un subcampionat de Copa i la seua única presència en competició europea; Alabès (2011-2014), amb un ascens a Segona Divisió; Cadis (2014- 2015), amb el campionat de Segona B, i Sabadell (2017- 2022), amb un ascens també a la categoria de plata del futbol estatal. Un currículum de nota.