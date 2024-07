De Cervera fins a Hollywood

Des de la seua Cervera natal, els germans Gómez Grau, Claudi (1907-1989) i Frederic (1920-2013), es van convertir en dos dels més cotitzats responsables de l’àrea de foto fixa a les grans produccions del Hollywood daurat dels anys seixanta i setanta. Excel·lents fotògrafs, van plasmar a través de les seues càmeres actors i actrius de la talla d’Ava Gardner, Charlton Heston, John Wayne, Sophia Loren, Rita Hayworth, Alec Guinness o Omar Sharif, només per citar-ne uns quants. El seu llegat està custodiat, amb més de sis mil fotografies fetes en més d’un centenar de pel·lícules en què van participar, a la Filmoteca de Catalunya, i a Lleida van poder veure’s a l’IEI, el 2019, en una exposició en el marc de la vint-i-cinquena edició de la Mostra de Cinema.

Julie Christie durant un descans del rodatge del film de David Lean.

Els germans Gómez Grau, fixos als films de Samuel Bronston.

Tant Claudi, el més gran, com Frederic eren els favorits del productor Samuel Bronston, que requeria els seus serveis en totes les seues grans produccions rodades a Espanya. 'El Cid' (Anthony Mann, 1961), 'Rei de reis' (Nicholas Ray, 1961), 'Cinquanta-cinc dies a Pequín' (Nicholas Ray, 1962), 'La caiguda de l’imperi romà' (Anthony Mann, 1964) o 'El mayor espectáculo del mundo' (Henry Hathaway, 1964). Malgrat que dos de les seues pel·lícules favorites sempre van ser 'La pecadora' (Ignacio F. Iquino, 1959), per rodar-se en la seua estimada Cervera, i 'La fiel infantería' (Pedro Lazaga, 1959), rodada a Lleida, el seu talent va quedar patent en títols tan emblemàtics com 'Lawrence d’Aràbia' (David Lean, 1967), 'Patton' (Franklin J. Schaffner, 1972), 'Doctor Jivago' (David Lean, 1964), 'Papillon' (Franklin J. Schaffner, 1973) o Conan (John Milius, 1980), o en produccions estatals, amb Frederic Gómez Grau ja en solitari, com 'La colmena' (Mario Camus, 1982), 'El Lute' (Vicente Aranda, 1987), 'Ay, Carmela' (Carlos Saura, 1989) o 'Beltenebros' (Pilar Miró, 1991), un dels seus últims treballs amb la càmera.

Frederic amb Julie Christie en el rodatge de ‘Doctor Jivago’.