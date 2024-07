El premi més dolç de Cercle

Concepció Gaya Balasch, de Mollerussa, va resultar guanyadora de la primera edició del concurs de Cercle Les meues postres, amb un èxit de participació que va superar totes les expectatives de l’organització.

Les postres guanyadores del concurs de Cercle.

El seu pastís a base de xocolate, maduixes i fruites del bosc la va fer creditora al premi consistent en l’estada per una nit, esmorzar inclòs, a l’Hotel Poldo de la Guingueta d’Àneu, al mateix cor del Pallars Sobirà, tota una institució a la zona amb ambient familiar, però sense que falti un sol detall per a una feliç estada de tots els seus clients. La Concepció va explicar a Cercle que es considera una gran aficionada a la rebosteria i que ella, com el seu marit Carles, van gaudir tant de l’estada (era obligatori gaudir-la la nit de Sant Joan) que van decidir prorrogar-la un dia més per disfrutar dels paradisíacs racons pallaresos.

La guanyadora no va voler perdre’s les falles d’Isil.

La feliç parella va recórrer les localitats d’Espot, Esterri d’Àneu, Sort i Isil, en una barreja ludicogastronòmica que fins i tot va tenir una visita al Celler Batlliu de Sort, amb vins ecològics de muntanya gràcies al projecte d’Aleix i Ramon Aytés, Josep Maria Rabassa, Guillem Puras i Francesc Tartera; a més d’un suculent dinar al restaurant Fogony, la qualitat del qual fa que renovi, any rere any, la seua més que merescuda estrella Michelin. El dia de Sant Joan també van gaudir de les excel·lències de la cuina de la Borda Ignasia a Esterri d’Àneu, especialitzada en cuina del Sobirà amb productes de quilòmetre zero. Dos experiències gastronòmiques que, sens dubte, recordaran durant molt temps

El llac de la Guingueta amb SEGRE de protagonista.

I per rematar la feina, la nit de Sant Joan no van voler perdre’s una altra tradició, aquesta vegada mil·lenària, la Baixada de les Falles d’Isil, de la qual s’emporten un record inesborrable per acabar d’arrodonir un premi que, atesa la resposta dels lectors del diari, sens dubte tornarà a convocar-se en pròximes dates.