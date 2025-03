'GOL’... amb tots els resultats del diumenge!

El full esportiu GOL, del qual ara es compleixen 75 anys del naixement, va formar part durant mig segle de la vida quotidiana de diverses generacions de lleidatans. L’editor Josep Maria Baldomà Vinós, amb el seu fill Josep Maria Baldomà Duaigües recollint el seu testimoni, va tenir la idea de treure al carrer una publicació, quatre fulls en quadricromia, que recollís tots els resultats de la jornada esportiva dominical, des de Primera Divisió fins el futbol base, incloent, és clar, a la llavors Unión Deportiva Lérida.

El GOL es confeccionava en la impremta selecta de la família Baldomà, primer a Héroes del Alcázar (actual Valentí Almirall) i posteriorment al carrer Sant Ruf, fins que va tancar. El full esportiu va sortir al carrer, per primera vegada, el 1950 i va aguantar fins gener del 2004 en què es va vendre el seu últim número, en una època en què únicament podien conèixer-se els resultats a través de la ràdio.

Un altre exemplar de 'GOL’.

Els venedors es col·locaven estratègicament a la sortida de la segona sessió dels cines (Fémina, Viñes, Catalunya, Victòria, Granados, Principal i Rambla) al llarg del Carrer Major al crit de “Gol amb la victòria (derrota o empat) del Lérida!” I es venia com pa beneït, perquè a més incorporaven resultats de bàsquet, voleibol o hoquei patins.

No era un feina fàcil perquè els resultats s’aconseguien, a més, a través de la ràdio i del telèfon fix i el seu percentatge d’encerts era pràcticament del cent per cent. A contrarellotge es confeccionaven les pàgines, s’imprimien i... al carrer. Fins i tot hi havia aficionats que es traslladaven a la impremta per aconseguir un exemplar.

Prova que el GOL funcionava la tenen a les pàgines que il·lustren aquest reportatge, saturades de publicitat. Baldomà Duaigües sempre explicava com a certa una anècdota vinculada amb la censura franquista als anys 50. El censor de torn va exigir als Baldomà que entreguessin dissabte els resultats dels partits de diumenge, no fos el cas.

La revista ' Rumor '

Entre 1964 i 1970 i al llarg de 310 números, Lleida va poder comptar amb la revista Rumor editada per Josep Maria Baldomà Vinós centrada en la Unión Deportiva Lérida, fet molt poc freqüent en aquest país tret d’en els equips grans.

Un equip campió

A més de la revista en les dècades dels 60, 70 i 80, també va existir el Rumor, un equip centrat en el futbol base.