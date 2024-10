Gaudeix del 13è Festival Interfado amb SEGRE

​Dies

C/ Sant Martí, 60-6225004, Lleida973 233 554: de l'11 al 20 d'octubre: Lleida, Barcelona i Tarragona​​Comença la 13a edició del Festival Interfado amb artistes de Portugal, França i Suïssa, amb sis concerts a Lleida, Barcelona i Tarragona.​El Festival Internacional de Fado de Catalunya que organitza la Fundació Orfeó Lleidatà, amb la col·laboració especial de Supermercats Plusfresc i el Consolat de Portugal a Barcelona. Sota la direcció artística de la cantant lleidatana Carolina Blàvia, manté la programació de sis concerts, i consolida l’abast territorial a la demarcació de Lleida (Espluga Calba, La Seu d’Urgell), Barcelona (Sant Feliu de Llobregat) i a Tarragona (Cambrils).Interfado té per objectiu mostrar projectes i propostes artístiques diverses amb el fado com a 'leitmotiv'. Una plataforma per fadistes portuguesos i no portuguesos que han optat per opcions no tradicionals, però mantenint l'essència.