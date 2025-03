TON KOOPMAN & FRANZ SCHUBERT FILHARMONIA

Pl. de Josep Prenafeta,25004, Lleida973 70 06 39TON KOOPMAN & FRANZ SCHUBERT FILHARMONIA. CONCERTS PER A VIOLÍ DE BACH I LA “JÚPITER” DE MOZART: Auditori Municipal Enric Granados: Diumenge, 23 de març: 19.00 h: Entrada General 35€La veterania de Ton Koopman i la joventut d’Alexandra Soumm s’uneixen per oferir-nos la millor música concertant de Johann Sebastian Bach, un equilibri perfecte entre l’exigència tècnica i la profunditat espiritual. La imatge que tenim d’un Bach dedicat a enaltir la glòria de Déu amb la seva música no s’adiu exactament amb la realitat: bona part de les seves obres van ser escrites per al gaudi terrenal, a major glòria de la pròpia música i dels que l’escoltem. Els seus concerts per a violí solista en són una mostra excel·lent: la millor música de lluïment impregnada de la màgia transcendental que caracteritza la música de Bach. Mozart hi serà present amb la seva última simfonia, l’espectacular “Júpiter”, una obra que serveix per acomiadar el Classicisme i posar en primer pla l’expressivitat de la música simfònica. La perfecció tècnica del darrer moviment encara ara ens sorprèn i ens corprèn: com s’ho va fer per col·locar en perfecta harmonia cinc temes musicals diferents? La resposta només pot ser una: Mozart.