El secret del llibre de Kells

​Sinopsi

Tomm Moore i Nora Twomey, 2009, Irlanda​Dia: 26 d'abril de 2025Hora: 18.00 hLloc: Caixaforum LleidaPreu: Entrada general 6€​​A la Irlanda del segle IX, el jove monjo Brendan viu en una remota abadia fortificada de Kells. Amb l'ajuda dels altres monjos, construeixen una muralla per protegir-se dels atacs dels vikings, però de sobte se li presenta un famós mestre de terres llunyanes que té un antic llibre màgic inacabat. Esperançat de posar fi al relat, en Brendan sortirà per primera vegada de l'abadia i s'endinsarà en un bosc habitat per tot tipus de criatures. És el primer llargmetratge dels estudis Cartoon Saloon, guanyador del premi del públic del Festival d'Annecy i nominat a millor pel·lícula d'animació als Premis Oscar.