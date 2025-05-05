OFERTA
ELISABETH LEONSKAJA. LES TRES ÚLTIMES SONATES DE BEETHOVEN
Auditori Enric Granados
Pl. de Josep Prenafeta, Lleida
Data: divendres, 23 de maig
Lloc: Auditori Enric Granados
Hora: 20.00 h
Preu: Entrada general 35€
La gran dama del piano
La llegendària pianista Elisabeth Leonskaja, una de les últimes pianistes de la gran escola russa, posa el seu talent al servei de les magnífiques i desafiants tres últimes sonates per a piano de Beethoven.
Del 1795 al 1822, Beethoven va produir un dels conjunt d’obres per a teclat més trascendentals i impactants de tota la tradició musical occidental. Les seves 32 sonates per a piano tracen el seu desenvolupament artístic al llarg de la seva carrera i representen un desafiament extraordinari per als pianistes que les aborden, exigint un domini absolut de l’instrument i un domini impecable d’una àmplia gamma d’estils, emocions i virtuosisme. De vegades anomenades «les tres últimes sonates», les Sonates núm. 30, 31 i 32 van ser compostes entre 1820 i 1822, l’últim i intens període creatiu del compositor abans de la seva mort el 1827.
Guanyadors:
- Anna M. Carruesco Mur
- Maria Carme Soberana
