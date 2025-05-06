OCINE AMB SEGRE!

SEGRE

SORTEGEM 5 ENTRADES DOBLES PER LA TEUA PEL·LÍCULA MÉS DESITJADA A OCINE PREMIUM LLEIDA

Sala premium a OCINE Lleida

Andreu Jiménez

OFERTA SUBSCRIPTORS

Sorteig 5 entrades dobles

Participa enviant un correu amb les dades (nom i cognoms, telèfon i número de subscriptor) a marketing@segre.com fins el 25 de maig. El 27 de maig publicarem els guanyadors.

OCINE PREMIUM LLEIDA

Carrer de Pere de Cabrera, 8, 
25001 Lleida
www.ocinepremiumlleida.es

- Requisits 
​Registrar-se a Ocine Fidelity Plus de manera totalment gratuïta. Mostrant a la taquilla en cas de ser la persona premiada, que està registrat a Ocine Fidelity Plus

​- Condicions
  • Vàlid per a totes les pel·lícules sense excepció, però no vàlid per a esdeveniments ni projeccions especials.
  • ​Validesa des de l'1 de maig fins al 31 de juliol de 2025, de dilluns a diumenge.
  • Suplements no inclosos (3D – suplement 2€ / Dolby Atmos – suplement 1€).

AVANTATGES FIDELITY

  • Què és la targeta Fidelity?

És una targeta digital, que t’ofereix múltiples avantatges com els que has vist anteriorment i encara molts més (invitacions a esdeveniments especials en primícia, etc.).

  • Quines són les avantatges als que puc aspirar?

Acumulació de punts amb cada compra que facis a OCINE, que podràs descanviar per premis i serveis. Cada euro equival a un punt.
Accedir a promocions i altres descomptes exclusius per ser client Fidelity Plus. Hauràs de parar atenció al teu correu electrònic!
Format de la targeta

  • Com fer-la servir?

És tan senzill com presentar-la cada vegada que facis una compra a OCINE, ja sigui d'entrades o de bar i per la via que més et convingui (taquilla, quiosc o compra online / APP).​

​GUANYADORS:
​- Manel Ciria
- Elena Garasa
- Daniel Hernandez Surroca
- Paco Urbiola Sanjuan
- Nati Palomeque Fabregat

