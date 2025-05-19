OFERTA
LA CASA DELS ÀNGELS DEL MAG LARI
SORTEIG 6 ENTRADES DOBLES
OFERTA SUBSCRIPTORS
Sorteig entrades dobles
Participa enviant un correu amb les dades (nom i cognoms, telèfon i número de subscriptor) a marketing@segre.com fins el 8 de juny. El 9 de juny publicarem els guanyadors.
La Casa dels Àngels
Carrer Portal Nou, 3,
25334 Castellserà, Lleida
649 73 45 46
https://lacasadelsangels.com/
6 ENTRADES DOBLES – LA CASA DELS ÀNGELS
Preu general de l’entrada: 24 €
Informació
Al cor de Castellserà hi ha La Casa dels Àngels, una casa del segle XVI plena de misteris, on hi viu el Mag Lari. Diu la llegenda que hi va passar una nit el Sant Grial, la copa que Jesús va fer servir durant el Sant Sopar.
El visitant podrà passejar per tota la casa i buscar l'habitació que va aixoplugar la copa més famosa de la historia. També podrà visitar, si s'hi atreveix, les golfes on va viure Francina Redorta, una minyona que el 1616 va ser penjada per bruixa.
La Casa dels Angels és una casa encantada i plena d'encant, que permet viure experiències úniques durant el seu recorregut a través de portes secretes, escales sinistres, catacumbes tenebroses i antics objectes màgics i sorprenents.
A La Casa dels Angels també s'hi troben un bar, amb una gran terrassa, un petit teatret amb espectacles de màgia per a tots els públics, i l'exposició del Mag Lari sobre objectes de Michael Jackson, una de les més curioses del món.
La Casa dels Angels et donarà prou al·licients per passar-hi un matí o una tarda que recordaràs durant molt temps. Una casa enigmàtica i màgica com cap altra.
Més informació sobre les bases a Segre.com/bases_club
GUANYADORS
Carme Ribelles Vilagrasa
Benito Llop Garsaball
Montserrat Gracia Fumanal
Àngel Albero
Ramon Pla
Jaume Baró Solans
25334 Castellserà, Lleida
649 73 45 46
https://lacasadelsangels.com/
6 ENTRADES DOBLES – LA CASA DELS ÀNGELS
Preu general de l’entrada: 24 €
Informació
Al cor de Castellserà hi ha La Casa dels Àngels, una casa del segle XVI plena de misteris, on hi viu el Mag Lari. Diu la llegenda que hi va passar una nit el Sant Grial, la copa que Jesús va fer servir durant el Sant Sopar.
El visitant podrà passejar per tota la casa i buscar l'habitació que va aixoplugar la copa més famosa de la historia. També podrà visitar, si s'hi atreveix, les golfes on va viure Francina Redorta, una minyona que el 1616 va ser penjada per bruixa.
La Casa dels Angels és una casa encantada i plena d'encant, que permet viure experiències úniques durant el seu recorregut a través de portes secretes, escales sinistres, catacumbes tenebroses i antics objectes màgics i sorprenents.
A La Casa dels Angels també s'hi troben un bar, amb una gran terrassa, un petit teatret amb espectacles de màgia per a tots els públics, i l'exposició del Mag Lari sobre objectes de Michael Jackson, una de les més curioses del món.
La Casa dels Angels et donarà prou al·licients per passar-hi un matí o una tarda que recordaràs durant molt temps. Una casa enigmàtica i màgica com cap altra.
Més informació sobre les bases a Segre.com/bases_club
GUANYADORS
Carme Ribelles Vilagrasa
Benito Llop Garsaball
Montserrat Gracia Fumanal
Àngel Albero
Ramon Pla
Jaume Baró Solans