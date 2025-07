Sorteig juliol OCINE amb Segre

- Requisits



Què és la targeta Fidelity?



Quines són les avantatges als que puc aspirar?



Com fer-la servir?



Carrer de Pere de Cabrera, 8,25001 Lleida​Registrar-se a Ocine Fidelity Plus de manera totalment gratuïta. Mostrant a la taquilla en cas de ser la persona premiada, que està registrat a Ocine Fidelity Plus Vàlid per a totes les pel·lícules sense excepció, però no vàlid per a esdeveniments ni projeccions especials.​Validesa des del 8 fins al 31 d'agost de 2025, de dilluns a diumenge.Suplements no inclosos (3D – suplement 2€ / Dolby Atmos – suplement 1€).És una targeta digital, que t’ofereix múltiples avantatges com els que has vist anteriorment i encara molts més (invitacions a esdeveniments especials en primícia, etc.).Acumulació de punts amb cada compra que facis a OCINE, que podràs descanviar per premis i serveis. Cada euro equival a un punt.Accedir a promocions i altres descomptes exclusius per ser client Fidelity Plus. Hauràs de parar atenció al teu correu electrònic!Format de la targetaÉs tan senzill com presentar-la cada vegada que facis una compra a OCINE , ja sigui d'entrades o de bar i per la via que més et convingui (taquilla, quiosc o compra online / APP).​​Participant en aquest sorteig accepto les següents bases