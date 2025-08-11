OFERTA
VENUS I ADONIS (Z)ONA PONTS
Sorteig 2 entrades dobles
OFERTA SUBSCRIPTORS
Sorteig dues entrades dobles
Participa enviant un correu amb les dades (nom i cognoms, telèfon i número de subscriptor) a marketing@segre.com fins el 20 d'agost. El 21 d'agost publicarem els guanyadors.
Concert 4 (Z)ona Ponts
Dia:Dissabte 23 d’agost de 2025
Hora: 22.00 hores
Lloc: Sant Pere de Ponts (interior)
Preu: 20 (Copa de vi del Mil·lenari de Sant Pere en acabar)
Durada: 1 h. 10 min.
Venus i Adonis és una proposta escènica d’Emma Vilarasau i Jordi Bosch amb guió
musical de Lluís Claret del poema Venus i Adonis de William Shakespeare.
En el text hi trobem també les virtuts de l’obra shakespeariana: la capacitat de fer-nos proper, humà i creïble qualsevol material mitològic extret de la cultura clàssica, en aquest cas Les Metamorfosis d’Ovidi, i de barrejar humor, lirisme i tragèdia de la manera més eficaç i heterodoxa.
Participant accepto les Bases de participació.
