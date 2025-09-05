OFERTA
La Lliga del Porc i la Forquilla amb Segre
Sorteig 3 esmorzars dobles
Sorteig 3 esmorzars dobles
Participa enviant un correu amb les dades (nom i cognoms, telèfon i número|nombre de subscriptor) a marketing@segre.com fins el 24 de setembre. El 25 de setembre publicarem els guanyadors.
Lliga del Porc i la Forquilla
Fira de Lleida, Av. de Victoriano Muñoz
25001 Lleida
609 75 99 42
www.lligadelaforquilla.com
Lliga del Porc i la Forquilla - Final Catalana
Data: diumenge 28 de setembre de 2025
Lloc: Fira de Lleida
Preu: 15€ per persona
Informació
La Lliga del Porc i la Forquilla 2025, és la primera competició d’Esmorzars de Forquilla d’àmbit català que vol promocionar aquest àpat tradicional com a patrimoni gastronòmic de la nostra cultura, fent homenatge als establiments de restauració que mantenen viu el receptari d’aquests plats.
Alhora, vol donar valor al sector productiu de la carn de porc, en el marc de la celebració de Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025 (#RMG2025) que impulsa la Generalitat de Catalunya.
La Lliga del Porc i la Forquilla 2025 està promoguda pel Grup de Sanejament Porcí Lleida, amb el suport de la Generalitat de Catalunya #RMG2025.
Gestionada per Como Pomona, la Lliga té el patrocini i suport de diferents institucions, empreses, entitats i marques públiques i privades.
Participant accepto les Bases del sorteig.
