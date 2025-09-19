OFERTA
ELEFANTES AMB SEGRE
Sorteig dues entrades dobles
OFERTA SUBSCRIPTOR
Sorteig entrades dobles
Participa enviant un correu amb les dades (nom i cognoms, telèfon i número de subscriptor) a marketing@segre.com fins el 24 de setembre. El 25 publicarem els guanyadors.
AUDITORI ENRIC GRANADOS
Pl. de Josep Prenafeta,
25004 Lleida
973 70 06 39
www.auditorienricgranados.cat
Informació
Data: Divendres, 26 de setembre
Lloc: Auditori Enric Granados
Hora: de 20:30 h a 22:00 h
Preu: 21€
ELEFANTES
La banda de música pop/rock Elefantes, formada per Shuarma (cantant i compositor), Jordi Ramiro (bateria), Julio Cascán (baixista) i Alex Vivero (guitarra), ens regalaran un concert molt especial amb motiu del 30è aniversari de la banda, on repassaran les perles de la seva discografia. Renovadors de la cançó espanyola des d'una perspectiva única i personal, la banda torna a posicionar-se com el referent musical nacional de més espectre, fusionant sintonies variades que van des del pop fins al flamenc, passant pels clàssics i el rock.
Participant en el sorteig accepto les bases.
25004 Lleida
973 70 06 39
www.auditorienricgranados.cat
Informació
Data: Divendres, 26 de setembre
Lloc: Auditori Enric Granados
Hora: de 20:30 h a 22:00 h
Preu: 21€
ELEFANTES
La banda de música pop/rock Elefantes, formada per Shuarma (cantant i compositor), Jordi Ramiro (bateria), Julio Cascán (baixista) i Alex Vivero (guitarra), ens regalaran un concert molt especial amb motiu del 30è aniversari de la banda, on repassaran les perles de la seva discografia. Renovadors de la cançó espanyola des d'una perspectiva única i personal, la banda torna a posicionar-se com el referent musical nacional de més espectre, fusionant sintonies variades que van des del pop fins al flamenc, passant pels clàssics i el rock.
Participant en el sorteig accepto les bases.