ELEFANTES AMB SEGRE

Sorteig dues entrades dobles

Divendres, 26 de setembre a les 20.30 h.

Andreu Jiménez

OFERTA SUBSCRIPTOR

Sorteig entrades dobles

Participa enviant un correu amb les dades (nom i cognoms, telèfon i número de subscriptor) a marketing@segre.com fins el 24 de setembre. El 25 publicarem els guanyadors.

AUDITORI ENRIC GRANADOS

Pl. de Josep Prenafeta, 
25004 Lleida
​973 70 06 39
www.auditorienricgranados.cat

​Informació
​Data: Divendres, 26 de setembre
​Lloc: Auditori Enric Granados
​Hora: de 20:30 h a 22:00 h
​Preu: 21€


ELEFANTES
​La banda de música pop/rock Elefantes, formada per Shuarma (cantant i compositor), Jordi Ramiro (bateria), Julio Cascán (baixista) i Alex Vivero (guitarra), ens regalaran un concert molt especial amb motiu del 30è aniversari de la banda, on repassaran les perles de la seva discografia. Renovadors de la cançó espanyola des d'una perspectiva única i personal, la banda torna a posicionar-se com el referent musical nacional de més espectre, fusionant sintonies variades que van des del pop fins al flamenc, passant pels clàssics i el rock.

