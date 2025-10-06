OFERTA
Festival Interfado amb Segre, Fado Inverso
Participa enviant un correu amb les dades (nom i cognoms, telèfon i número de subscriptor) a marketing@segre.com fins el 14 d'octubre. El 15 publicarem els guanyadors.
Espai Orfeó
Carrer Sant Martí, 60, 62
25004 Lleida
973 23 35 54
orfeolleidata.cat
FADO INVERSO en concert
Data: Divendres, 17 d'octubre
Hora: 22.00 h
Lloc: Espai Orfeó
Preu: 15€ entrada general
Concert
El projecte Fado Inverso neix del fado com a matèria primera i font d’inspiració. A través de les melodies que l’han originat, proposa nous arranjaments i condueix el fado per diferents universos sonors. En el seu recorregut, ha incorporat nous poemes i idees, creant un repertori que combina tradició i innovació, incloent-hi composicions originals. El seu treball més recent és el disc “Avenida da Liberdade”, on es revelen noves textures per a les melodies que el fado ha consagrat i noves direccions traçades a través de composicions completament originals.
