El llenguatge no verbal: què significa que una persona desviï la mirada al parlar
Els gestos i les mirades revelen emocions i pensaments més enllà de les paraules
El llenguatge no verbal exerceix un paper fonamental en la manera en què ens relacionem amb els altres. Segons experts, en una conversa cara a cara, els gestos, postures i mirades transmeten molta més informació que les pròpies paraules. Entre ells, el contacte visual es considera pràcticament imprescindible per iniciar una interacció, doncs mirar als ulls capta l’atenció de l’interlocutor i demostra l’interès per comunicar alguna cosa. A més, la mirada resulta determinant per establir i respectar els torns de paraula, ja que quan algú calla i dirigeix els ulls cap al seu company, sol estar esperant una resposta.
Estudis en psicologia revelen que durant una conversa mantenim contacte visual directe entre un 40% i un 60% del temps. La direcció de la mirada també poden reflectir processos interns, com recordar, pensar o fins i tot mentir, una cosa que professionals com a policies o reclutadors utilitzen en interrogatoris i entrevistes. Aquests patrons es relacionen amb la dominància dels hemisferis cerebrals, per la qual cosa poden variar segons si una persona és destra o esquerrana.
Paula Martínez, psicòloga amb Màster en Neurociència Cognitiva i del Comportament, assenyala que existeixen diferents tipus de mirades amb significats concrets. Evitar els ulls d’una altra persona sol indicar inseguretat, vergonya o sensació d’amenaça, mentre que una mirada intensa i prolongada reflecteix atenció, encara que en excés pot percebre’s com un desafiament. Altres gestos, com entretancar els ulls, parpellejar repetidament o mostrar pupil·les dilatades, transmeten emocions que van des de la desconfiança i el nerviosisme fins la fascinació o l’atracció.