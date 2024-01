Tres rescats en una tarda a la Vall de Boí, Coll de Nargó i Espot

detail.info.publicated Segre La Vall de Boí detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya van dur a terme aquest dissabte a la tarda tres rescats de muntanya a les comarques lleidatanes amb l’auxili de sis persones, totes en bon estat.

El primer va ser a la Vall de Boí, quan van rebre l’avís de dos excursionistes que es trobaven desorientats a la zona de Sallent. Van trucar als Bombers de la Generalitat i van assenyalar que s’havien perdut a causa de la neu que hi havia acumulada al camí. Van poder enviar la ubicació i els Bombers els van localitzar en perfecte estat.

També van auxiliar dos excursionistes que es trobaven exhaustos i que no podien continuar a Espot, quan eren a l’estany de Sant Maurici. Tots dos van ser evacuats a la zona on tenien el vehicle al municipi.

Mentrestant, al vespre els Bombers van rebre un altre avís per dos escaladors que es trobaven encallats a Coll de Nargó, quan feien la via Monfort. Fins al lloc es van desplaçar cinc dotacions dels Bombers, entre les quals dos dels GRAE, que no van poder fer servir l’helicòpter perquè ja s’havia fet de nit.

Fonts dels Bombers van assenyalar que els escaladors es trobaven en bon estat, per la qual cosa no requerien en principi assistència mèdica, i que els efectius treballarien per poder treure’ls de la zona perquè estaven encallats a la paret.