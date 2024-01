El Carnet Jove d’Alcarràs guanya un 12% de titulars el 2023

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Carnet Jove d’Alcarràs va tancar l’any passat fregant la xifra dels 600 socis –exactament, 599–, en el que ha estat un creixement del 12% de titulars respecte als que hi havia l’any 2022, segons ha informat Domènec Ballester, director de l’Àrea de Carnet Jove. Domènec Ballester ha mantingut a Lo Casino una reunió amb tècnics de Joventut, les regidores de Joventut, Marta Morreres i Sílvia Dolcet, i l’alcalde, Gerard Companys, per fer un repàs de l’activitat del 2023 i per plantejar l’estratègia d’enguany.

La trobada ha servit per presentar una enquesta de satisfacció duta a terme a Alcarràs per l’Àrea del Carnet Jove, que ha estat puntuada amb una nota mitjana d’un 8. Pel que fa a les principals motivacions dels col·laboradors per adherir-se al Carnet Jove, destaca que és per ajudar els joves (46,4%), perquè ja el tenia quan era jove o el tenen els seus fills (21,4%) i per atreure clients nous (17,9%).

Tot i les dades positives, des del Carnet Jove i des de l’Ajuntament d’Alcarràs s’ha coincidit en què, entre d’altres iniciatives, cal potenciar-ne la difusió a les xarxes socials i mitjans, amb aquests descomptes, activitats i propostes que siguin interessant per al jovent del poble.