Tres joves declaren que un veí de Coll de Nargó que les acollia en va abusar

Tres noies van declarar ahir davant de l’Audiència de Lleida que van patir abusos sexuals per part d’una veí de Coll de Nargó que s’enfronta a 24 anys de presó. Una d’elles és filla de l’exparella de l’acusat i les altres dos estaven en situació d’acollida. “Es va aprofitar de nosaltres”, va dir una, que va afegir que “en una ocasió es va despullar, es va masturbar i em va introduir els dits amb semen a la vagina”. L’exparella de l’acusat –que era l’educadora de les dos menors acollides i que és la mare de l’altra denunciant– va explicar que aquesta jove “tenia por d’estar embarassada i vam anar a l’hospital de la Seu perquè li fessin proves i prendre mesures preventives”. Aquest episodi va fer que es destapés el cas. “Notava que passava alguna cosa a casa i això va fer que ho descobrís”, va declarar la dona. Per la seua part, un agent dels Mossos d’Esquadra que va acudir a l’hospital va assegurar que “davant de les afirmacions de la menor, descrivint diversos episodis de tocaments que havien pujat d’intensitat, vam procedir a la detenció de l’acusat”.

Les tres denunciants i l’educadora van declarar protegides per una mampara per així evitar el contacte amb l’acusat, que va negar els fets i va assegurar que “tot això és mentida. Han estat manipulades per la meua exparella per arruïnar-me la vida”.Les altres dos menors van explicar que els tocaments van tenir lloc quan l’acusat –que ja estava separat de la dona– les portava des de la casa de Gavarra, nucli de Coll de Nargó, fins al lloc on agafaven l’autobús per anar a l’institut de la Seu. “Conduïa amb una mà i amb l’altra em tocava els pits i l’entrecuix. El trajecte durava uns 30 minuts.” També s’haurien produït en una torre de vigilància contra incendis de què s’encarregava l’acusat.Per la seua part, el psicòleg del departament de Justícia que va atendre les menors va explicar que “són relats coherents i es complementen entre ells, són consistents, amb detalls i no es detecta que darrere hi hagi una fabulació”.La Fiscalia i l’acusació particular van sol·licitar per a l’acusat una condemna de 24 anys de presó per un delicte continuat d’agressió sexual (15 anys), un delicte continuat d’abús sexual (sis anys) i un delicte d’abús (tres anys). També que se li imposin uns altres vuit anys de llibertat vigilada i es dictin tres ordres d’allunyament i prohibició de comunicació amb les víctimes per un període de deu anys. Així mateix que les indemnitzi amb 15.000, 5.000 i 4.000 euros pels danys morals ocasionats.El fiscal en cap de Lleida, Jorge Lucía, va afirmar en les seues conclusions que “els abusos han quedat plenament acreditats i hi ha prou prova de càrrec per poder condemnar-lo”. En el mateix sentit es va mostrar el lletrat de l’acusació particular. En canvi, la defensa va sol·licitar l’absolució per falta de proves contra el seu client.