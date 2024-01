Investigat un camioner després de sortir de la N-II a Candasnos amb una taxa d’alcohol 10 vegades superior a la permesa

detail.info.publicated EUROPA PRESS

El Jutjat de Guàrdia de Fraga investiga el conductor d’un camió com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària per circular amb una taxa d’alcohol que superava en gairebé 10 vegades la permesa. Un destacament de la Guardia Civil de Trànsit de Fraga el va interceptar aquest dijous, 24 de gener, després d’un accident en el qual va sortir de la N-II, a l’altura del municipi oscenc de Candasnos.

L’accident es va produir aquest dijous, a les 20.00 hores, en el punt quilomètric 407,900 de la N-II, al terme municipal de Candasnos (Osca), i el conductor, un home de 25 anys i veí d’Alacant, va resultar il·lès, ha informat l’Institut Armat.

Quan els agents van arribar al lloc del sinistre van observar que l’accidentat presentava símptomes evidents d’estar sota la influència de l’alcohol, per la qual cosa li van realitzar les proves d’etilometria en aire respirat, en les quals el camioner va donar taxes d’1,55 i 1,44 mil·ligrams per litre, quan la taxa màxima permesa per a conductors professionals és de 0,15.

Per això, l’Equip d’Atestats del Destacament de Trànsit de la Guardia Civil de Fraga va instruir diligències per delicte contra la seguretat viària, que han estat entregades al jutjat de guàrdia de la localitat, on el conductor haurà de comparèixer en qualitat d’investigat.