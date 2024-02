Sort prorroga els comptes del 2023 mentre negocia el nou pressupost

El ple de Sort va aprovar dimarts prorrogar el pressupost del 2023 mentre no s’aprovi el d’aquest any en curs. Segons fonts municipals, Sumen-Acord Municipal, en minoria al govern local, es troba en negociacions amb els altres dos grups “bastant avançades” i caldrà arribar a un acord amb Gent del Poble, amb tres edils, o Endavant x Sort-Candidatura de Progrés, amb tres més, “ja que no podem aprovar-los sols”.

L’equip de govern va respondre les preguntes sobre l’obertura de la nova biblioteca. En aquest sentit, va informar que les obres ja encaren la recta final tot i que queden aspectes per resoldre i “es treballa per posar una data d’inauguració”.

El ple va donar llum verda al conveni de col·laboració amb l’Institut Hug Roger III per a la cessió de l’Escola de Piragüisme. Es tracta d’un conveni que s’aprova cada any per a tasques de formació dels graus d’FP. A més, es va ratificar un conveni amb la conselleria d’Acció Climàtica per a la gestió forestal de forma conjunta, així com una moció per declarar bé cultural d’interès local les esglésies del municipi sense aquesta catalogació. A la sessió es va aprovar crear una bústia d’incidències i es va informar de la preparació del Carnaval.