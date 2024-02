Busquen proves de l'ADN per aclarir els assassinats en sèrie de pagesos

Complexa i minuciosa. Així està sent la investigació a tres bandes entre els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional per aclarir els crims de l’agricultor de Vilanova de la Barca del 5 de gener i d’uns altres dos pagesos a Navarra en casos pràcticament calcats que es van produir al novembre i al desembre i que serien obra de la mateixa persona (vegeu SEGRE d’ahir). A més, estarien investigant si també seria l’agressor d’un altre agricultor a Ablitas (Navarra) que va aconseguir escapar amb vida, segons va informar ahir el programa Código 10 de Cuatro. El va agredir a pedrades. A més, la Gendarmeria francesa investiga altres morts a França que inicialment van ser tipificades d’accidentals, segons el mateix programa.

Els investigadors han recollit restes de l’ADN que serveixin per aclarir el que tot apunta que ha estat obra d’un assassí en sèrie que va fugir a França. De fet, en l’operació també col·labora la Gendarmeria, després que els Mossos ho demanessin a través de la Interpol. Continuen buscant les connexions dels tres casos. Enregistraments de càmeres de seguretat semblen clau per anar fent una cronologia de la trajectòria de l’assassí, que seria corpulent i alt. En tots els casos, el criminal es va acarnissar amb les víctimes. Fonts solvents van apuntar a aquest diari que l’autor ha estat identificat i el cotxe localitzat, per la qual cosa no es descarta que es produeixi la seua detenció ben aviat.El primer crim es va produir el 23 de novembre a Tudela, a Navarra. Un pagès de 68 anys va ser trobat mort en un oliverar situat als afores amb nombroses ganivetades. Menys d’un mes després, el 21 de desembre, un agricultor de 80 anys de Ribaforada (Navarra) era trobat sense vida al seu hort amb ferides compatibles amb un accident amb una motoaixada. Però l’autòpsia va rebel·lar gols i li havien robat el cotxe, un Opel Astra. El 31 de desembre, la Guàrdia Urbana de Lleida va localitzar el vehicle a la partida de Granyena. Cinc dies després es va cometre l’assassinat de Ramon Rossell, un pagès de Vilanova de la Barca. L’homicida va robar el cotxe a la víctima, un altre Opel Astra. Va fugir a França després de passar per Andorra.