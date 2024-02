“Vaig prendre cervesa, cubates i maria”, diu el xòfer acusat de dos morts

El conductor de 40 anys acusat d’atropellar mortalment una parella de motoristes a l’A-22 entre Lleida i Alpicat i fugir del lloc el 2021 va admetre ahir la seua responsabilitat i va demanar disculpes davant del tribunal. En la segona i última sessió del judici a l’Audiència de Lleida, el Ministeri Públic va ratificar la petició que l’home sigui condemnat a 8 anys i mig de presó pels delictes d’homicidi per imprudència greu i l’abandó del lloc dels fets, mentre que l’acusació particular va sol·licitar 10 anys de presó. L’acusat va reconèixer que abans d’agafar el cotxe “vaig prendre cerveses, cubates i marihuana” i va dir que no sabia que havia xocat contra la moto en la qual viatjaven Josep Pepo Lladonosa, de 41 anys i Maria Masip, de 39. “Vaig parar al voral, vaig mirar pel retrovisor i només vaig veure peces del cotxe. Vaig creure que havia impactat contra un mur o algun senyal”, va assenyalar. Al preguntar-li per què se’n va anar del lloc, va dir que “no tenia la ment clara, vaig entrar en estat de pànic i el primer que vaig pensar va ser a sortir de l’autovia perquè no volia causar més accidents”. Va ser llavors quan, segons la seua versió, va agafar la primera sortida de l’autovia i va parar en un camí on va ser interceptat pels Mossos, a dos quilòmetres de l’accident. Ahir van declarar tres agents de la policia catalana que van avalar que l’acusat conduïa de forma erràtica i a una velocitat excessiva i va atropellar les víctimes, que “circulaven correctament pel carril dret i amb els llums reglamentaris”. A partir de les dades registrades a la caixa negra del vehicle del processat, van poder determinar que anava a uns 136 km/h en el moment del sinistre. Fruit del xoc, la parella va sortir projectada a 52 i 87 metres de distància. La moto va ser localitzada a més de 100 m. En les conclusions, tant la Fiscalia com l’acusació particular van ratificar la postura que l’acusat era conscient del que havia fet i va fugir per eludir responsabilitats. “El testimoni i els pèrits constaten que tenia una visibilitat perfecta de la moto a 100 m”. La defensa, que va demanar que se li apliqués l’atenuant de drogoaddicció, va sol·licitar-ne l’ingrés en un centre de desintoxicació durant cinc anys.