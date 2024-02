Avisos per fortes ratxes de vent: arbres caiguts i afectacions en edificis a Lleida

Els Bombers de la Generalitat i la Guàrdia Urbana han rebut aquest dissabte al migdia diversos avisos per afectacions a causa del vent, sobretot per branques d'arbres caigudes en diversos punts de la capital del Segrià com a l'avinguda Balmes o el carrer Margarida Xirgu.

Vent a LleidaJORDI ECHEVARRIA

Així mateix, el fort vent va provocar un petit despreniment de façana al carrer del Carme i va trencar el vidre d'una finestra de l'Escola Camps Elisis.

Vent a LleidaJORDI ECHEVARRIA

Demà, a l'edició del diari en paper, et donarem tota la informació del temporal de vent, amb les ratxes registrades en cada població.