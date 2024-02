Mig segle d'universitat rural

La Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) commemorarà demà divendres el seu mig segle de presència a Cervera. Ho farà a les 19.00 hores, en un acte al Paranimf, per recordar, que, el 8 d’abril del 1973, la capital de la Segarra va recuperar els estudis universitaris després de més d’un segle amb un model llavors innovador que els posava per primera vegada a l’abast del món rural.

El centre de Cervera va ser el tercer que va obrir a Espanya, després dels de Pontevedra i les Canàries. Es va estrenar un any després que la UNED es posés a caminar el 1972. La Paeria va aportar 300.000 pessetes per obrir-lo i va impartir les primeres classes a 300 estudiants de Dret i Filosofia. L’edifici de la Universitat de Cervera va recuperar així la funció original. Va ser construït el 1717, arran dels decrets de Nova Planta que van tancar la resta d’universitats catalanes. Tanmateix, va deixar d’acollir classes el 1837 i es va traslladar a Solsona amb 27 alumnes un any després, el mateix en què va reobrir la Universitat de Barcelona amb 800 estudiants.L’arribada de la UNED a Cervera va ser clau per augmentar la formació superior entre treballadors de les comarques del pla de Lleida i l’Anoia. Mostra d’això és el fet que, en les dècades dels anys 80 i 90 del segle passat, el centre de la capital de la Segarra va superar els 2.000 estudiants cada curs i va arribar a un màxim de 2.500.Una figura clau per fer-ho possible va ser Albert Llona Porredon, director del centre des del 1984 fins al 2018, quan va agafar el relleu Joan Puig Ortiz. En l’actualitat, la UNED manté més de 600 alumnes a Cervera, en un moment en què l’oferta educativa a distància s’ha incrementat sensiblement amb l’obertura de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i estudis no presencials d’altres universitats.L’arribada de la UNED a Cervera va ser una iniciativa de la Paeria i del Patronat de la Passió. Les negociacions de l’alcalde i president de la Passió, Joan Salat, de l’advocat i exalcalde Antoni Xuclà i del president de la Diputació i exalcalde Josep Maria Razquin van ser decisives per aconseguir-ho. Actualment, la universitat a distància comparteix l’edifici amb l’institut de secundària Antoni Torroja, l’arxiu comarcal i la Biblioteca Comarcal. Així mateix, acull un fons documental que depèn de l’Arxiu de la Corona d’Aragó.De la trajectòria del centre es pot destacar el nomenament el 1993 del jesuïta Miquel Batllori com a doctor honoris causa, amb una lliçó magistral a càrrec de l’historiador i polític Josep Benet. L’acte va coincidir amb el vintè aniversari de la UNED a Cervera. L’any 2000 es va constituir la fundació del pare del dret registral espanyol, Ramon Maria Roca Sastre, veí de Guissona i fill predilecte de Tàrrega, i el 2011 es va commemorar el filòsof Jaume Balmes, que es va doctorar a Cervera el 1834.

La UNED va impartir l’any 1973 les primeres classes a Cervera a 300 alumnes de Dret i Filosofia El centre de Cervera va arribar a tenir 2.500 estudiants i ara té més de 600 alumnes a l’any

L’èxit de la UNED és que persones que treballen poden estudiar?

Està plantejat així, fins i tot les classes en dissabte. Tenim alumnes de l’entorn de Barcelona que prefereixen anar a classe a Cervera el dissabte que entre setmana a Barcelona.

Quants alumnes i professors tenen?

Som 56 professors i 640 estudiants aquest any. Mantenim el número dels últims anys.

Com serà l’acte del 50 aniversari?

Hi participaran els directors: Francisco de Rivero, Albert Llona, director entre el 1984 i el 2018, i jo. Hi intervindran antics professors, es presentarà un vídeo de la trajectòria del centre i tancaran l’acte l’alcalde de Cervera, Jan Pomés, el president de la Diputació, Joan Talarn, i el rector de la UNED, Ricardo Mairal.

