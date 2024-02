Reobren la part superior del castell de Saidí, tancada fa 3 anys

Saidí obrirà aviat la part superior del castell, tancada des de fa tres anys per les obres d’estabilització de la muralla després d’un despreniment. Ha estat possible després d’una reunió amb la direcció general de Patrimoni que ha autoritzat la reobertura. En aquesta ubicació hi ha una àrea de gronxadors infantils, un berenador i diferents aparells perquè persones grans practiquin esport, segons va explicar l’alcaldessa, María José Vicente. S’estan fent treballs de substitució d’alguns elements existents deteriorats pel pas del temps i se n’estan rehabilitant d’altres.