El Fruiturisme d'Aitona incorpora la col·laboració del celler Raimat

Aitona ha presentat aquest dimecres la nova campanya del seu Fruiturisme, amb els camps fruiters en flor com a protagonistes, que començarà el 2 de març. La presentació ha tingut lloc a Raimat Natura i ha comptat amb la presentació de l’alcaldessa d’Aitona, Rosa Pujol, i els parlaments del director de Raimat, Joan Esteve. I és que enguany, una de les novetats del programa és la col·laboració del celler lleidatà, a banda de la participació d'Aitona Gourmet, amb l'objectiu "de promoure la cultura local i el turisme responsable en el marc de l’espectacle natural i efímer de la floració". "És un plaer veure com la campanya de la flor continua creixent any rere any, convertint-se en una fita ineludible en el calendari turístic de Catalunya", ha afirmat l’alcaldessa. I ha afegit: “'Aitona en flor’ és una celebració de la nostra identitat i dels nostres valors com a poble", ha destacat, subratllant la riquesa de propostes turístiques que ofereix la campanya d'enguany. "Estem entusiasmats de compartir la nostra bellesa natural i el nostre llegat cultural amb visitants de tot arreu", ha explicat Pujol.

La programació

L’activitat encarregada d’estrenar el programa serà la dotzena edició de la Caminada Popular, el 3 de març. És una de les activitats més consolidades al programa d'actes de la campanya i que un any més tindrà un component solidari a través del Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel Olaran. La caminada ofereix tres recorreguts diferents i permetrà caminar entre els arbres en flor gaudint d’una experiència única per als sentits.

El 7 de març començarà una de les propostes més ‘prèmium’ de la campanya: una nit sota les estrelles amb cava Raimat com a rebuda i els millors productes locals per esmorzar. Aquesta experiència també s’ofereix els dies 8, 14, 15, 16, 21, 22 i 23 de març. El 9 de març es posaran en marxa les propostes de Raimat, amb la degustació del vermut El Polvorí, els dies 9 i 10, i un maridatge de vins Raimat, el dissabte 16 de març.

El 9 de març tindrà lloc una altra de les novetats i amb més envergadura de la campanya d’enguany: el Festival Cruïlla Baix Segre - Festa de la Floració, en una edició especial de l’esdeveniment musical amb programació en diferents municipis del Baix Segre. Aitona comptarà amb el concert de Clara Peya al migdia, mentre que al vespre, a partir de les 18.00h, el Camp de Futbol del poble acollirà el concert de tancament de la jornada, amb Stay Homas, Albert Pla i el DJ Micki Puig. A més, el Poliesportiu Municipal acollirà un mercat de productes locals, per tal de completar la proposta musical i paisatgística amb gastronomia de quilòmetre zero. El cap de setmana següent, el 17 de març, serà el torn per a la caragolada solidària en favor de les Germanetes dels Ancians Desemparats, tenint en compte la gran acollida que va tenir la proposta l’any passat, i la trobada de xapes i taps de corona.

Cal destacar també el tast d’olis que organitza Aitona Gourmet. Serà una activitat que tindrà lloc als seus camps els dies 2, 3, 10, 17, 23 i 26 de març. Durant tots els caps de setmana i per complementar l’oferta de restauració hi haurà food trucks a l’entorn del pavelló poliesportiu.

Rutes guiades i lliures per a gaudir de l’espectacle de la floració

Les propostes es complementaran amb les ja tradicionals visites guiades i rutes lliures pels camps i per l’entorn natural i patrimonial d’Aitona. Els recorreguts que es podran fer a peu o en bicicleta i entre els quals destaquen la ruta turística “Robert Capa a Aitona”, la passejada pel nucli antic d’Aitona, o “Aitona, bressol de sants”. A més, enguany tampoc hi faltaran els vols en globus per a viure la màgia de la floració dels fruiters aitonencs des de l’aire. Pel que fa a rutes, també destaquen les que proposa enguany Anima Bikes: del 2 al 31 de març amb 4 sortides diàries amb bicicletes elèctriques.

Durant la campanya també se seguirà potenciant la iniciativa “Apadrina un fruiter”, una acció pionera al municipi i que convida a apadrinar un arbre fruiter dels camps d’Aitona. A més, aquest 2024 la campanya fa un pas endavant en relació amb els arbres fruiters i incorpora a les experiències de collita de cireres, figues i nous, per conèixer l’origen dels productes que consumim diàriament. Així mateix, també es vendran arbres fruiters, per a tots aquells i aquelles que vulguin emportar-se una part d’Aitona a casa.

Tota la informació de la campanya, així com el calendari d’activitats, el catàleg de rutes i la informació de les reserves es pot trobar al web i l’aplicació de Fruiturisme, fruiturisme.info.

