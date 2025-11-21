SUCCESSOS
Els Mossos d'Esquadra investiguen com a homicidi la mort d’un nounat a l’Alt Urgell
Els Mossos, a instàncies d’un jutjat de la Seu d’Urgell, i es va produir al març
Els Mossos d’Esquadra investiguen un possible homicidi d’un nounat a l’Alt Urgell, segons ha pogut saber aquest diari. El nadó va morir al març poc després de nàixer. Els Mossos van fer la imputació a requeriment d’un jutjat d’Instrucció de la Seu d’Urgell, encara que no s’ha detingut de moment cap persona a l’espera de l’evolució de la investigació, segons va informar ahir un portaveu de la policia catalana.
El cas el porta l’Àrea d’Investigació Criminal (AIC) de la Regió Policial de l’Alt Pirineu i Aran i, pel que sembla, es tractaria d’una jove que va amagar l’embaràs fins que va parir. S’investiga si el nadó va nàixer mort o va morir després del part i, en aquest supòsit, en quines circumstàncies.
L’any 2022 hi va haver un cas similar a la ciutat de Lleida. El jutjat d’Instrucció 4 de la ciutat va obrir una causa per un fetus trobat en un pis de la Bordeta que va nàixer viu i va morir ofegat. En aquell cas, la jove que el va parir, com la seua parella i la seua sogra, van afirmar que desconeixien l’embaràs malgrat que es tractava d’un fetus en avançat estat de gestació, pel que sembla de més de set mesos. No van transcendir més detalls.
En el supòsit que el cas de l’Alt Urgell acabés sent un homicidi, es tractaria de la segona víctima mortal de violència domèstica que s’ha registrat aquest any a la demarcació. L’altre va ser un home de 69 anys dels Alamús que suposadament va morir per una sobredosi d’insulina que li va subministrar el seu fill, de 45. En aquell cas, els fets van tenir lloc el matí del 9 de maig quan els Mossos d’Esquadra van rebre una trucada del SEM, que estava atenent un home que patia una parada cardiorespiratòria i que va acabar morint en una casa de la partida Clotal.
Els agents van detectar indicis que la mort no s’havia produït per causes naturals, per la qual cosa podria tractar-se d’una mort criminal. Al domicili també es trobava el fill del difunt. Els investigadors van determinar que hi havia incoherències en les seues explicacions i, davant de les sospites que pogués haver causat la mort del seu progenitor, el van arrestar per un delicte d’homicidi.
L’home va ingressar preventivament a la presó però el setembre passat el jutjat d’Instrucció que investiga el cas va decretar la seua posada en llibertat amb càrrecs, com va avançar SEGRE.