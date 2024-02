Enxampat a 181 km/h en un tram de 90 a la C-14 a Oliola

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra van denunciar penalment aquest dimecres un conductor de 36 anys per circular a 181 quilòmetres per hora en un tram limitat a 90 de la C-14 a Oliola, a la Noguera. Segons ha explicat la policia, els fets van passar a les 16.40 hores, a l'altura del punt quilomètric 121, durant un control de velocitat. Després que el radar detectés el vehicle infractor, una patrulla de trànsit va aturar el turisme, un BMW X6, a Adrall, a l'Alt Urgell, i va denunciar el conductor per un delicte contra la seguretat viària per circular a una velocitat penalment punible. El denunciat haurà de presentar-se quan sigui requerit davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Balaguer.