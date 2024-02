Demanen presó per una estafa d'1,5 milions d'euros a la xarxa elèctrica

La Fiscalia va demanar ahir set anys de presó per a un home acusat d’estafar 1,5 milions d’euros a la xarxa elèctrica com a administrador d’una distribuïdora domiciliada a Lleida entre 2015 i 2018. Els fets es van jutjar ahir a l’Audiència en una vista en la qual va declarar un inspector de la Comissió Nacional de Mercats i de la Competència, que va confirmar que l’empresa era distribuïdora però no podia comercialitzar l’energia com estava fent. Així mateix, va assenyalar que en la inspecció van detectar que hi havia una diferència substancial entre l’energia que entrava i la facturada, al ser la segona menor que la primera. Per la seua part, un responsable de Red Eléctrica va declarar que “l’empresa rebia electricitat, però com que no sabíem la que sortia les pèrdues eren del 100% i els perjudicats són els consumidors”. Per la seua part, dos agents de la Guàrdia Civil van assenyalar que el perjudici va ser d’1,5 milions d’euros a la xarxa elèctrica. L’acusat, que va declarar en últim lloc i només en preguntes del seu advocat, va dir ser un inversor que es dedica a la compra i venda d’empreses. Així mateix, va dir que va comprar l’empresa elèctrica el 2011 i que “la vaig fer funcionar com ho havia fet sempre”, derivant la gestió a empreses externes perquè, va declarar, jo no entenc del sistema elèctric i firmava els documents que em portaven. La Fiscalia va mantenir la petició de 7 anys de presó per a l’acusat, de 79 anys, per un delicte d’estafa agreujada. La defensa demana l’absolució i, en cas de condemna, que la pena no sigui superior als 2 anys de presó.

Presó per a un altre inculpat per estafar 454.800 €

L’Audiència de Lleida ha condemnat a 10 mesos de presó un home que va admetre en el judici celebrat el 14 de desembre passat haver-se quedat 454.800 euros de dos empreses que gestionava a Lleida. El tribunal també imposa al condemnat una inhabilitació per exercir la professió i una multa de 1.500 euros, a més d’una indemnització que es determinarà en l’execució de la sentència. Durant la vista celebrada el desembre passat, el condemnat va reconèixer els fets i va dir que s’havien quedat els diners per pagar deutes derivats de la seua addicció al joc. Tanmateix, l’Audiència no li aplica l’atenuant de ludopatia al considerar que no ha quedat acreditada. Sí que li aplica l’atenuant de confessió i de reparació del dany.La Fiscalia, que inicialment sol·licitava una condemna de sis anys de presó per un delicte d’apropiació indeguda, va rebaixar la petició al considerar que s’havien d’aplicar les circumstàncies atenuants de confessió i reparació del dany. En canvi, l’empresa, que va exercir l’acusació particular, va demanar una condemna de sis anys de presó. El responsable de l’empresa va dir que confiaven en ell ja que havien treballat junts 30 anys.